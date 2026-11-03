3.460 Jobs sollen weg, fünf Standorte schließen: Schaeffler verschärft den Sparkurs. Vor allem Deutschland ist betroffen. Zunächst drohen jedoch Umbaukosten von rund 480 Millionen Euro. Die Aktie verliert weiter. Ein weiteres Sparpaket trifft vor allem Deutschland. Der Konzern will seine Kosten deutlich senken. Für den erneuten Umbau werden jedoch zunächst hohe Einmalaufwendungen erwartet. Der VW-Zulieferer plant erneut erhebliche Einschnitte. Laut Bloomberg sollen in Europa 3.460 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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