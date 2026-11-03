Trotz schwierigeren Rahmenbedingungen rechnet der Nürnberger PV-Projektierer Greenovative mit stabilen Gewinnen aus der Entwicklung von Solarparks und Batteriespeichern. Das Unternehmen sieht außerdem Konkurrenten auf dem Rückzug aus dem deutschen Markt. Der Entwickler von Solarparks, Greenovative, rechnet für 2026 und 2027 mit Jahresumsätzen jenseits von 100 Millionen Euro sowie stabilen Gewinnen. Das teilte das Nürnberger Unternehmen anlässlich der Vorlage von Geschäftszahlen für das Jahr 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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