Brüssel/Berlin (ots) -Vorschau: Die Woche vom 2. bis 8. November (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda)Diese Woche tagen die Ausschüsse in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Ausführliche Tagesordnungen der Ausschüsse, inklusive der Sitzungsdokumente, finden Sie auf der eMeeting-Webseite, Livestreams aller Sitzungen im EP-Multimedia Centre und ein detailliertes Wochenprogramm unter diesem Link.Hauptberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten laden wir herzlich zur Plenartagung vom 22. bis 26. November (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-11-23-SYN_DE.html) in das Europäische Parlament in Straßburg ein. Das Parlament kann die Reise- und Übernachtungskosten für eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten erstatten. Informationen und Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu.CO2-Emissionen von Pkw: Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit wird über überarbeitete CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und Transporter abstimmen. Es wird erwartet, dass die Europaabgeordneten Reduktionsziele, Anreize für bestimmte Elektrofahrzeuge und die Verwendung von in der EU hergestelltem kohlenstoffarmem Stahl sowie aktualisierte Anforderungen an die Fahrzeugkennzeichnung vorschlagen werden.Mi., 04.11., 15:30-16:30 Uhr: Livestream.Umweltfreundlichere Firmenflotten: Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit und der Ausschuss für Verkehr und Tourismus werden ihren Standpunkt dazu verabschieden, wie die EU die Einführung von emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen in Firmenflotten beschleunigen sollte. Dazu gehören unter anderem spezifische nationale Pläne und gezielte finanzielle Unterstützung für in der EU hergestellte umweltfreundliche Fahrzeuge.Mi., 04.11., 15:00-15:30 Uhr: Livestream. (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-environment-climate-and-food-safety-joint-meeting-joint-committee-procedure-rule-59-of_20261104-1500-COMMITTEE-ENVI-TRAN)Elektroautos und einfachere Vorschriften: Die Europaabgeordneten in den Ausschüssen für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit, für Verkehr und Tourismus und für Binnenmarkt und Verbraucherschutz werden über Vorschläge für einfachere und einheitlichere Rechtsvorschriften für die EU-Automobilindustrie abstimmen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Förderung der Marktentwicklung kleiner und effizienter Elektrofahrzeuge sowie der Vereinfachung komplexer Anforderungen und Prüfverfahren liegen.Mi., 04.11., 14:30-15:00 Uhr: Livestream.Chemikalien zur Herstellung illegaler Drogen: Die Europaabgeordneten des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres werden über neue EU-Vorschriften abstimmen, die verhindern sollen, dass Kriminelle Lücken bei den Kontrollen von Chemikalien zur Herstellung illegaler Drogen ausnutzen, indem sie gezielt gegen "Designer-Vorläufersubstanzen" vorgehen. Diese Substanzen wurden entwickelt, um die Beschränkungen zu umgehen. Es wird erwartet, dass die Europaabgeordneten strengere Kontrollen von Online-Verkäufern und ein schnelleres Vorgehen gegen neu identifizierte Substanzen fordern werden.Mi., 04.11. 09:45-10:00 Uhr: Livestream. (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs-joint-meeting-committee-on-international-trade_20261104-0945-COMMITTEE-LIBE-INTA)Künftige EU-Mittel für Grenzmanagement, innere Sicherheit und Migration: Die Europaabgeordneten des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres werden ihren Standpunkt zu den EU-Programmen für den Zeitraum 2028-2034 festlegen, die den Schengen-Raum, das Grenzmanagement, die Visumpolitik, die innere Sicherheit, Asyl und Migration unterstützen. Die Europaabgeordneten werden voraussichtlich ausreichende Mittel und größere Flexibilität fordern, um auf wachsende Herausforderungen reagieren zu können.Mi., 04.11., 16:45-17:15 Uhr: Livestream. (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs-ordinary-meeting_20261104-1430-COMMITTEE-LIBE)Erweiterungspaket: Die Erweiterungskommissarin Marta Kos wird dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten die Bewertung der Fortschritte vorlegen, die neun Beitrittskandidaten und ein potenzieller Beitrittskandidat im Jahr 2026 auf dem Weg zum EU-Beitritt erzielt haben.Mi., 04.11., 13:00-14:00 Uhr: Livestream. (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/committee-on-foreign-affairs-extraordinary-meeting-presentation-of-enlargement-package-by-marta-kos_20261104-1300-COMMITTEE-AFET)Woche der Gleichstellung der Geschlechter: Das Europäische Parlament wird eine Bilanz der bisherigen Erfolge ziehen und neue Maßnahmen erarbeiten, um die Rechte von Mädchen und Frauen zu fördern und die Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit wird Frauen in Führungspositionen im Rahmen der Leitveranstaltung "Den Wandel gestalten und die nächste Generation von Führungskräften inspirieren" gewidmet, bei der die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, an einem Kamingespräch teilnehmen wird.Di., 03.11. - Fr., 06.11.Terminkalender der Präsidentin: Am Dienstag trifft die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan. Am selben Tag wird sie außerdem bei der Leitveranstaltung der Europäischen Woche der Gleichstellung der Geschlechter sprechen. Am Mittwoch wird sie auf der Veranstaltung des Netzwerks "Women Leaders" eine Rede halten.Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere InformationenDie Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)170 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6383461