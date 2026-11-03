Komainu, ein regulierter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte und Verwahrstelle, der von Laser Digital und Blockstream unterstützt wird, hat die bidirektionale Übertragung eines Portfolios digitaler Vermögenswerte mit der First Abu Dhabi Bank (FAB) über das von den beiden Unternehmen eingerichtete Rahmenwerk für die institutionelle Verwahrung digitaler Vermögenswerte abgeschlossen. Die Übertragungen wurden sofort abgewickelt.

Dieser Meilenstein markiert die operative Umsetzung der Zusammenarbeit von Komainu mit FAB Global Markets, bei der regulierte Verwahrungs- und Konnektivitätsfunktionen für digitale Vermögenswerte in die bestehende Infrastruktur der FAB integriert werden. Die Transfers belegen die Fähigkeit der Bank, digitale Vermögenswerte sowohl in die Verwahrungsumgebung hinein als auch aus ihr heraus zu bewegen, und bestätigen damit die Infrastruktur, die zur Unterstützung institutioneller Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte erforderlich ist.

Das Rahmenwerk wurde zudem so konzipiert, dass es zukünftige institutionelle Finanzierungslösungen unterstützt, darunter die Kreditvergabe, die durch in regulierter Verwahrung befindliche digitale Vermögenswerte besichert ist. Dies bildet eine Grundlage für die FAB, digitale Vermögenswerte weiter in ihre Finanzmarktinfrastruktur zu integrieren und neue institutionelle Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Da das institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten zunimmt, hat sich die Hauptherausforderung für Banken von der Strategie zur Umsetzung verlagert. Die regulierte, auf Verwahrung ausgerichtete Infrastruktur von Komainu ist so konzipiert, dass sie sich in die Kontrollmechanismen, Arbeitsabläufe und Governance-Strukturen einfügt, auf die sich Banken bereits stützen, wodurch der für die Teilnahme erforderliche operative Aufwand reduziert wird. Dies ermöglicht es Institutionen wie der FAB, Funktionen für digitale Vermögenswerte vertrauensvoll in den Betrieb zu nehmen.

Paul Frost-Smith, Group Managing Director von Komainu, sagte: "Banken benötigen eine Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, die denselben Standards entspricht wie der Rest ihres Geschäfts. Das erfordert einen Anbieter, der beide Welten versteht: die Kontrollen, die Governance und die regulatorischen Erwartungen der traditionellen Finanzwelt sowie die operativen Realitäten digitaler Vermögenswerte. Komainu wurde von Anfang an mit Blick auf diese Kombination entwickelt. Die Durchführung dieser Transfers mit FAB zeigt, dass eine regulierte Verwahrung in die bestehenden Systeme einer Bank integriert und als Teil ihres täglichen Betriebs abgewickelt werden kann. Wir freuen uns, FAB bei der Entwicklung ihres institutionellen Angebots zu unterstützen, einschließlich der Finanzierung durch Vermögenswerte, die in einer getrennten, regulierten Verwahrung gehalten werden."

Dieser Meilenstein ist Teil des umfassenderen Programms von FAB im Bereich digitaler Vermögenswerte, zu dem auch die jüngsten Arbeiten zu tokenisierten Einlagen und dem Swift-Ledger gehören. Für Komainu spiegelt dies eine zunehmende Fokussierung auf die direkte Zusammenarbeit mit Banken wider, um traditionelle Finanzmärkte mit dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu verbinden.

Über Komainu

Komainu ist das institutionelle Portal für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in Jersey und Niederlassungen in London, Dubai und Singapur. Komainu bietet institutionellen Anlegern eine Infrastruktur auf Bankenniveau und stellt nahtlose, vernetzte und sichere Dienstleistungen unter behördlicher Aufsicht in mehreren Rechtsräumen bereit. Dabei verbindet das Unternehmen Fachwissen aus dem traditionellen Finanzdienstleistungssektor mit führenden Sicherheitsstandards für die nächste Generation der institutionellen Verwahrung, Verwaltung und Finanzierung digitaler Vermögenswerte.

Komainu (Jersey) Limited wird von der Jersey Financial Services Commission reguliert.

Komainu MEA FZE wird von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority reguliert.

Informationen zu den Verwahrungsdienstleistungen von Komainu und der gesamten Palette der unterstützten Vermögenswerte finden Sie unter: https://komainu.com/ Weitere Informationen finden Sie unter https://www.komainu.com

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