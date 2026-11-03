HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern setze seine Strategie in den Bereichen, die er selbst beeinflussen könne, weiterhin erfolgreich um, schrieb Romain Gourvil am Montag. Dies belege der bestätigte Jahresausblick für 2026 trotz ungünstiger Marktentwicklungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
© 2026 dpa-AFX-Analyser