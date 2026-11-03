Wieder ein Digitalgipfel, wiederholt große Ziele und Versprechen für ein souveränes Deutschland. KI-Weltspitze möchte man werden. Was es eher braucht, sind realisierbare Ziele, mehr Tempo und Verbindlichkeit. Für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begann die Woche mit reichlich Aufbruchstimmung: Mit breitem Lächeln und sichtlich stolz schüttelte er am Montag das filigrane Händchen des deutschen Neura-Roboters in den Wilhelm Hallen in Berlin-Reinickendorf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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