Mönchengladbach (ots) -- 100 Euro Prämie für Werbende bei erfolgreicher Eröffnung eines BestGiro durch die geworbene Person- 50 Euro Prämie für Werbende bei erfolgreichem Abschluss einer BestCard Smart durch die geworbene PersonOpenbank by Santander erweitert ihr Empfehlungsprogramm: Wer BestGiro oder BestCard Smart erfolgreich weiterempfiehlt, kann sich eine Prämie sichern. Ab sofort gibt es für jede erfolgreiche Empfehlung, die zur Neueröffnung eines BestGiro führt, 100 Euro. Für den erfolgreichen Abschluss einer BestCard Smart durch die geworbene Person beträgt die Prämie 50 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31.12.2026, es gelten die Teilnahmebedingungen (https://santander.aklamio.de/route=terms).Das kostenlose BestGiro ist konsequent auf die Bedürfnisse moderner Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Mit der Weiterentwicklung des Girokontos stärkt die Bank die eigene Position im wettbewerbsintensiven, deutschen Bankenmarkt. Das BestGiro wurde in den vergangenen Wochen vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel im aktuellen Girokonto-Vergleich von Finanzfluss als bestes Girokonto. Ergänzt wird das Angebot durch die BestCard Smart. Die Kreditkarte ist im ersten Jahr ohne Jahresgebühr erhältlich, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung und gemäß den geltenden Produktbedingungen. Eine integrierte Wareneinkaufsversicherung und Garantieverlängerung für Haushalts- und Elektrogeräte ergänzen die Leistungen der Karte. Zudem ermöglicht die BestCard Smart mobiles Bezahlen sowie Kartenzahlungen im In- und Ausland. Sie bildet das Einstiegsmodell innerhalb der BestCard-Kreditkartenfamilie von Openbank by Santander.Das Girokonto spielt eine zentrale Rolle in der täglichen Kundenbeziehung. Mit dem neuen BestGiro verbindet Openbank by Santander alltägliche Finanzlösungen mit einem klaren Fokus auf digitale Nutzung, Flexibilität und attraktive Mehrwerte - mit dem Anspruch, den Kunden im finanziellen Alltag bestmöglich zu begleiten. Dabei bietet das BestGiro zahlreiche Vorteile. Mit dem BestGiro verfolgt Openbank by Santander den Anspruch, moderne Bankdienstleistungen mit einfachen und transparenten Konditionen zu verbinden. Weitere Informationen zum BestGiro und den geltenden Produktbedingungen gibt es unter www.openbank.de.Pressekontakt:Weitere Informationen unterhttps://www.openbank.de/ueber-uns/presse/Openbank Pressestellepresse@openbank.deSantander-Platz 141061 MönchengladbachOriginal-Content von: Openbank Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/6383493