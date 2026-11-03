TVS Motor baut seine Präsenz in Europa mit eigenen Engineering-Standorten, einem gestärkten Händlernetz und Produkten für die Bedürfnisse der Kunden vor Ort aus

Vier serienreife Modelle erweitern das Angebot des Unternehmens in den Bereichen Elektromobilität, Premium-Mobilität in der Stadt und leichte Sportmotorräder

Globale Fertigungskapazität, Technologiekompetenz und internationale Engineering-Kapazitäten bilden die Grundlage für den langfristigen Erfolg von TVS Motor in Europa

Die TVS Motor Company, der drittgrößte Zweiradhersteller der Welt, hat heute auf der EICMA 2026 in Mailand vier serienreife Modelle vorgestellt und unterstreicht damit die Bedeutung Europas als strategischer Markt. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die für europäische Kunden entwickelt wurden. Dahinter stehen eigene Engineering-Kapazitäten, ein wachsendes Händlernetz und die Stärken des globalen Fertigungs-, Technologie- und Entwicklungsverbunds von TVS Motor.

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Die vier Modelle TVS Orbiter, TVS M1-S, TVS X und TVS RTR 125 zeigen, wie TVS Motor auf die sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse in Europa eingeht: vom elektrischen Pendeln über Premium-Mobilität in der Stadt bis zu leichten Sportmotorrädern. Gemeinsam belegen sie, wie das Unternehmen marktspezifische Produktentwicklung mit globaler Engineering-Kompetenz und hoher Fertigungsqualität verbindet.

Europa spielt im internationalen Geschäft von TVS Motor eine immer wichtigere Rolle, da das Unternehmen seine Präsenz in entwickelten Märkten weiter ausbaut. Auf Grundlage jahrzehntelanger Fertigungserfahrung, fortschrittlicher Technologiekompetenz und eines wachsenden internationalen Engineering-Netzwerks schafft TVS Motor die Basis für nachhaltigen, langfristigen Erfolg in der Region. Die Strategie spiegelt auch das Ziel des Unternehmens wider, den Anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz zu steigern, mit dem Potenzial, bis 2030 30 oder mehr zu erreichen.

Peyman Kargar, President, International Business, TVS Motor Company, sagt:"Europa ist ein wichtiger Markt für TVS Motor und ein zentraler Teil unserer internationalen Wachstumspläne. Wir sehen große Chancen in der Elektromobilität, bei leistungsstarken Motorrädern und in der Premium-Mobilität in der Stadt. Erfolg in diesen Märkten erfordert mehr als ein wettbewerbsfähiges Produkt. Er erfordert ein genaues Verständnis der Kundenbedürfnisse, eine starke Umsetzung vor Ort und ein belastbares Vertriebs- und Servicenetz. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Vertriebspräsenz gestärkt, die Fähigkeiten unserer Händler in Verkauf und Service ausgebaut und eine Modellpalette für die Anforderungen europäischer Fahrer vorbereitet. Während wir unsere Präsenz in Europa weiter stärken, konzentrieren wir uns darauf, mehr Kunden Zugang zur Marke TVS zu verschaffen, die Bindung zu ihnen zu vertiefen und Produkte anzubieten, die Qualität, Technologie und Kundenerlebnis verbinden."

Peyman Kargar, der über mehr als drei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in der Automobilbranche verfügt, wurde mit Wirkung zum 27. Januar 2027 zum Director und Chief Executive Officer der TVS Motor Company ernannt. Er folgt auf K. N. Radhakrishnan.

Europa: ein strategischer Markt für TVS Motor

TVS Motor verfolgt in Europa drei Prioritäten: Produkte, die auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort und die europäischen Fahrbedingungen abgestimmt sind, starke Vertriebs- und Aftersales-Strukturen sowie die Nutzung des internationalen Engineering- und Design-Netzwerks, um in technologisch anspruchsvollen Märkten zu bestehen.

Das Unternehmen hat sein Händlernetz kontinuierlich ausgebaut, zunächst in Italien, dann in Spanien und Portugal. Weitere Schritte sind in Frankreich und Deutschland geplant. Das italienische Netz umfasst inzwischen mehr als 100 Händler, und der Absatz entwickelt sich erfreulich: In Italien ist er im vergangenen Jahr um 110 Prozent gestiegen. In Spanien und Portugal sind weitere 22 Händler aktiv.

Die Expansion zeigt, dass TVS Motor ein nachhaltiges Geschäft aufbauen will, das über die ersten Markteinführungen hinausreicht. Das Unternehmen investiert weiter in die Marktentwicklung, in die Fähigkeiten seiner Händler und in den Aftersales-Service, um starke Kundenbeziehungen aufzubauen und auf den europäischen Märkten Vertrauen und langfristige Markenpräferenz zu schaffen.

Eine Modellpalette für die sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse in Europa

Die vier auf der EICMA 2026 vorgestellten Modelle richten sich an unterschiedliche Kundengruppen. Die Elektromodelle decken das tägliche Pendeln in der Stadt, vielseitigere urbane Mobilität und vernetzte Premium-Mobilität ab. Die TVS RTR 125 erweitert das Angebot an Sportmotorrädern für junge Fahrer und Einsteiger.

Die Erfahrung von TVS Motor in der Elektromobilität bildet die Grundlage dieser Expansion. Mit weltweit mehr als einer Million verkauften Elektrorollern und Investitionen von über 1 Milliarde US-Dollar in Elektrofahrzeuge und Batterietechnik bringt das Unternehmen seine Erfahrung in E-Fahrzeug-Entwicklung, Software-Integration und Fertigung in Produkte für internationale Märkte ein.

TVS Orbiter: Elektromobilität für jeden Tag, einfach zugänglich

Der TVS Orbiter ist eine praktische Elektrolösung für Pendler in europäischen Städten, die Wert auf Komfort, überschaubare Betriebskosten und Flexibilität im Alltag legen.

Der für die Stadt konzipierte TVS Orbiter verbindet kompakte Abmessungen mit funktionaler Ausstattung für den täglichen Arbeitsweg, kurze Strecken und Besorgungen. Die aufrechte Sitzposition und das 34-Liter-Staufach unter der Sitzbank machen ihn alltagstauglich. Der herausnehmbare Akku bietet Flexibilität für alle, die keinen eigenen Stellplatz oder keine Lademöglichkeit haben.

Das Modell in Europa-Spezifikation ist mit zwei Akkugrößen erhältlich, 1,8 kWh und 3,1 kWh, mit einer erwarteten WMTC-Reichweite von 70 km bzw. 105 km. Der Akku lässt sich im Roller laden oder herausnehmen und an einer normalen Haushaltssteckdose mit der passenden Ladestation laden.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist der TVS Orbiter in der europäischen Fahrzeugklasse L1e angesiedelt und richtet sich an Fahrer, die einfache, unkomplizierte und effiziente Mobilität in der Stadt suchen.

TVS M1-S: Elektromobilität im Maxi-Scooter-Segment

Der TVS M1-S erfüllt einen anderen Wunsch: den nach Komfort, Praxistauglichkeit und Auftritt eines Maxi-Scooters, verbunden mit den Vorteilen eines Elektroantriebs.

Der M1-S richtet sich an Pendler, die zwischen Stadt und Umland unterwegs sind, und bietet ein souveräneres Fahrerlebnis als ein kompakter Stadtroller. Design und Technik zielen auf Komfort, Leistung und Vielseitigkeit im Alltag. Damit ist er für alle interessant, die eine elektrische Alternative zu klassischen Mittelklasse-Rollern suchen.

Der M1-S wird von einem 4,2-kWh-Akku gespeist und leistet in der Spitze 12,5 kW, was eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h ermöglicht. Der Akku sitzt tief im Trittbrett. Das senkt den Schwerpunkt und sorgt für ein stabiles, sicheres Fahrverhalten.

Das Laden von 10 auf 80 dauert 75 Minuten, und im 26-Liter-Staufach findet ein Integralhelm Platz. Die integrierte LTE-Verbindung stellt vernetzte Funktionen bereit, ohne dass ein Smartphone gekoppelt sein muss.

Mit dieser Kombination aus Praxistauglichkeit, Leistung und Vernetzung führt der M1-S das Elektroangebot von TVS Motor über das Pendeln auf kurzen Strecken hinaus in eine vielseitigere Kategorie urbaner Mobilität.

TVS X: elektrische Premium-Performance und vernetzte Technologie

Der TVS X ist das technologisch führende Premium-Modell der europäischen Elektroroller-Palette des Unternehmens. Für Fahrer, die Wert auf Leistung, fortschrittliche Vernetzung und eigenständige Technik legen, verbindet der TVS X Elektroantrieb, dynamisches Handling und ein digital integriertes Fahrerlebnis.

Der TVS X ist in der europäischen Klasse A1 angesiedelt und richtet sich an Kunden, die eine elektrische Alternative zu Premium-Motorrädern und -Rollern für die Stadt suchen, ohne Abstriche bei Leistung oder Technologie.

In der Europa-Spezifikation hat er vorn und hinten 14-Zoll-Räder, einen Aluminiumrahmen und Zweikanal-ABS. Der Elektromotor leistet in der Spitze 11,7 kW und beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 40 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 110 km/h.

Ein 10,2-Zoll-Panorama-Touchscreen integriert Android Auto und eine vollständige Kartennavigation, unterstützt von der eigenen LTE-Verbindung des Rollers.

Der TVS X zeigt, wie das Unternehmen Premium-Elektromobilität versteht: leistungsorientierte Technik, softwaregestützte Funktionen und ein vernetztes Kundenerlebnis.

TVS RTR 125: eine neue Generation für Sportmotorräder

Neben den drei Elektrorollern stärkt die RTR 125 das Angebot von TVS Motor im europäischen Segment der leichten Sportmotorräder.

Die für Inhaber des Führerscheins der Klasse A1 entwickelte RTR 125 richtet sich an junge Fahrer und Einsteiger in die Sportmotorrad-Klasse, die ein mitreißendes Fahrerlebnis und Alltagstauglichkeit suchen.

Das Modell baut auf der Performance-Erfahrung von TVS Motor und der Rennsporttradition des Unternehmens auf, die bis ins Jahr 1982 zurückreicht. Es bringt Ansprechverhalten, Agilität und Kontrolle in die zugängliche 125-cm³-Klasse.

Die TVS RTR 125 ist zugleich der Einstieg in die breitere Motorradpalette von TVS Motor in Europa, zu der RR 310, RTR 310, Ronin und RTX 300 gehören. So kann das Unternehmen Fahrer in verschiedenen Phasen begleiten, vom Einsteiger bis zu Kunden, die anspruchsvollere Sport-, Roadster- und Adventure-Motorräder suchen.

Auch die RTX 300, vorgestellt auf der EICMA 2025, soll zu den europäischen Händlern kommen und die Präsenz von TVS Motor im Adventure-Touring-Segment weiter ausbauen.

Globale Engineering-Kompetenz für das internationale Engagement

Die Präsenz von TVS Motor in Europa stützt sich auf einen globalen Engineering- und Fertigungsverbund, in dem Indien eine zentrale Rolle in Produktentwicklung, Vorentwicklung, Fertigung und Qualität spielt.

Der Engineering-Verbund des Unternehmens bündelt Kompetenzen in Indien, Singapur, Großbritannien und Bologna. Mit dem Global Centre of Excellence for Design and Engineering in Bologna, entstanden nach der Übernahme der Engines Engineering S.p.A., hat das Unternehmen seine Fähigkeit weiter gestärkt, Produkte für Premium- und technologisch anspruchsvolle Märkte zu entwickeln.

Dieses internationale Engineering-Netzwerk ermöglicht es TVS Motor, Produktentwicklung im großen Maßstab mit Spezialwissen in Design, Elektroantrieben, Vernetzung und Performance-Engineering zu verbinden. Zugleich fließen Kunden- und Marktanforderungen früher in die Produktentwicklung ein.

Die ganze Breite des globalen Portfolios von TVS Motor

Die vier serienreifen Modelle sind Teil der Ausstellung von TVS Motor mit insgesamt 19 Fahrzeugen auf der EICMA 2026. Sie zeigt die Breite des Portfolios in Elektromobilität, Motorrädern für Enthusiasten und Premium-Fahrerlebnissen.

Zu sehen ist außerdem die Weltpremiere der '82 Series: Einzelstücke von RR 310, RTR 310, RTX 300 und Ronin, gebaut als Hommage an die Rennsporttradition des Unternehmens.

Die '82 Series würdigt den Beitrag von TVS Racing zur Engineering-Philosophie des Unternehmens und das Ziel, Erkenntnisse aus dem Motorsport in Produkte für den Alltag zu übertragen.

Preise für die einzelnen Märkte, endgültige technische Daten und Liefertermine der vier serienreifen Modelle gibt TVS Motor rechtzeitig vor der jeweiligen Markteinführung in Europa bekannt.

Der Stand von TVS Motor befindet sich in Halle 18, Stand I64, auf dem Messegelände Fiera Milano (Rho Fiera). Die EICMA 2026 ist vom 5. bis 8. November für Besucher geöffnet. TVS Orbiter, M1-S und TVS X stehen im Testfahrtbereich für Probefahrten bereit.

Über die TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE: 532343 und NSE: TVSMOTOR), Teil von TVS VENU, ist ein weltweit angesehener Hersteller von Zwei- und Dreirädern und treibt mit nachhaltiger Mobilität den Fortschritt voran. Verwurzelt in einer 100-jährigen Tradition von Vertrauen, Wert und Leidenschaft für den Kunden, fertigt TVS Motor international anerkannte Produkte höchster Qualität mit innovativen und nachhaltigen Prozessen. TVS Motor ist das einzige Zweiradunternehmen, das mit dem renommierten Deming-Preis ausgezeichnet wurde. Unsere Produkte führen ihre Kategorien in den J.D. Power-Studien IQS und APEAL an. Im J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey wurden wir vier Jahre in Folge als Nummer 1 eingestuft. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz in Großbritannien ist eine der emotionalsten Motorradmarken der Welt. Die TVS Motor Company will in den 90 Ländern, in denen sie tätig ist, das bestmögliche Kundenerlebnis bieten.

Website:

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