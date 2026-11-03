Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) pocht auf eine europäische Rolle bei den Gesprächen über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges.



"Europa muss und will in diesem Prozess eine Rolle spielen", sagte Merz am Dienstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt. "Zentrale Elemente einer Friedenslösung, sei es zu Sanktionen oder zur Sicherheitsarchitektur, können nur mit uns Europäern gelöst werden." Das wüssten alle Beteiligten auch sehr genau.



Jetzt sei es an Russland, zu zeigen, dass man zu "ernsthaften Verhandlungen" bereit sei. "Wir werden bis dahin den Druck auf Moskau erhöhen und die Ukraine weiter mit aller Kraft unterstützen", so Merz. Das sei auch im eigenen Interesse der Europäer. "Wir tun es, weil es für unsere Sicherheit, für die politische und die Friedensordnung in ganz Europa wichtig ist."





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