Acht Bohrlöcher bei Cordillera Cobre abgeschlossen, Castilla schreitet in Richtung Geophysik und Bohrzielermittlung voran und CUPRIX steuert auf analytische Tests zu

VANCOUVER, BC / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) ("Super Copper" oder das "Unternehmen") baut eine Pipeline an Kupferexplorations- und Technologiemeilensteinen aus, allen voran die bevorstehenden ersten Analyseergebnisse seines ersten Bohrprogramms bei Cordillera Cobre in Chile. Acht Bohrlöcher sind abgeschlossen, die Analyseergebnisse der ersten vier unterliegen zurzeit einer Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Prüfung und ein neuntes Bohrloch zur Erprobung tieferer Abschnitte des Ziels ist im Gange. Bei Castilla bereitet das Unternehmen sein zweites Kupferprojekt auf erste Bohrungen vor, die für das zweite Quartal 2027 angepeilt werden.

Mit solider Finanzlage und ohne Schulden geht Super Copper davon aus, dass der bestehende Kassenstand den Abschluss des aktuellen Bohrprogramms bei Cordillera Cobre, die Bohrzielermittlung bei Castilla, die Entwicklung von CUPRIX sowie weitere Explorationsmeilensteine im Rahmen des aktuellen Budgets finanzieren wird.

Höhepunkte des Unternehmens

Erste Bohrergebnisse stehen bevor. ALS-Analysezertifikate für die Bohrlöcher 1 bis 4 bei Cordillera Cobre liegen vor und befinden sich in der QA/QC-Prüfung. Vier weitere Bohrlöcher sind abgeschlossen, sodass weitere Ergebnisse zu erwarten sind.

Bebohrung eines Ziels innerhalb eines breiteren Korridors. Im Rahmen des Programms werden IP-Aufladbarkeitsanomalien und Strukturen erprobt, die sich über mehr als 800 m entlang des NW-Streichens innerhalb einer 3,5 km langen magnetischen Anomalie erstrecken, die El Alto und Calcite Hill verbindet.

Eine zweite Entdeckungsmöglichkeit bei Castilla. Geophysikalische Phase-2-Arbeiten sind zurzeit auf dem Projekt Castilla im Gange. Folgearbeiten sollen dazu dienen, Ziele für Erstbohrungen im zweiten Quartal 2027 zu priorisieren.

Kupferverarbeitungstechnologie geht gut voran. CUPRIX, das gemeinsam mit MetaFLO Technologies entwickelt wird, wurde erfolgreich im Labormaßstab demonstriert. Tests in größerem Maßstab bilden den nächsten Entwicklungsschritt, den das Unternehmen vorantreibt.

"Wir bauen Super Copper auf, um unseren Aktionären kontinuierliche Entdeckungsmöglichkeiten zu bieten", sagte Zachary Dolesky, Gründer und CEO von Super Copper. "Bei Cordillera Cobre befinden sich unsere ersten vier Bohrlöcher in der Analyseprüfung, vier weitere sind abgeschlossen und die Bohrungen werden in der Tiefe fortgesetzt. Castilla bietet uns ein zweites Projekt mit vielversprechenden Zielen, die noch nie mittels Bohrungen erprobt wurden. Unsere Bilanz ermöglicht es uns, die aktuellen Programme durchzuführen und Entscheidungen anhand der Ergebnisse zu treffen. Die unmittelbare Priorität besteht darin, die ersten Analysen zu liefern und festzulegen, wo die nächste Explorationsphase die größte Wirkung erzielen kann."

Cordillera Cobre schreitet in Richtung erster Bohrergebnisse voran

Das erste Diamantbohrprogramm von Super Copper bei Cordillera Cobre ist zurzeit im Gange, wobei die Bohrungen im 24-Stunden-Zweischichtbetrieb laufen. Das Projekt umfasst 27 Abbaukonzessionen etwa 70 km nordöstlich von Copiapó in der chilenischen Region Atacama. Das Unternehmen hat sich eine Beteiligung von 25 % erarbeitet und besitzt das Recht, im Rahmen seiner Joint-Venture-Vereinbarung bis zu 100 % zu erwerben.

Das Programm erprobt das Ziel El Alto, wo hyperspektrale Satellitenkartierung, Oberflächen-Prospektionen sowie Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Modellierungen der 3D-Magnetisierungsvektorinversion Merkmale identifiziert haben, die Bohrungen rechtfertigen. IP misst die elektrische Reaktion (Ladung) der Untertage-Gesteinsformationen bei eingeleitetem elektrischen Strom und kann dabei helfen, sulfidhaltiges Gestein zu lokalisieren. Es sind Bohrungen erforderlich, um die Ursache der Reaktion zu ermitteln und festzustellen, ob eine Kupfermineralisierung enthalten ist (Abbildung 1).

Bohrlöcher 1 bis 4. ALS-Analysezertifikate liegen vor. Die Ergebnisse werden zusammengestellt und geprüft und sollen nach dem Abschluss der QA/QC in Kürze in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben werden.

Bohrlöcher 5 bis 8. Die Bohrungen sind abgeschlossen. Das längste abgeschlossene Bohrloch erreichte 593,2 m. Die Ergebnisse werden folgen, sobald die Analysen eingegangen sind und geprüft wurden.

Bohrloch 9. Bohrungen laufen in einem steileren Winkel als bei den meisten früheren Bohrlöchern. Das Bohrloch ist auf etwa 600 m geplant und soll tiefere Abschnitte des Ziels erproben als jedes bis dato gebohrte Bohrloch.

Die ersten Untersuchungen werden die ersten Analyseergebnisse dieses ersten Bohrprogramms liefern, wobei weitere Bohrlöcher im weiteren Verlauf des Programms voraussichtlich zusätzliche Informationen liefern werden. In diesem Unternehmensupdate werden keine Bohranalyseergebnisse veröffentlicht.

Abbildung 1: Ansatzpunkte und Verläufe der Bohrungen 2026 bei Cordillera auf einem 50-m-IP-Tiefenschnitt. Gesteins-Stichproben sind nach Kupfergehalt dargestellt; der höchste beträgt 3,86 % Cu.

Castilla bereitet sich auf Bohrzielermittlung vor

Castilla bietet Super Copper eine zweite Explorationsmöglichkeit in der Region Atacama auf einem Gelände, das noch nie bebohrt wurde. Oberflächen-Stichproben ergaben bis zu 53,8 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 17,7 % Kupfer. Von den 95 Stichproben, die am 30. Juli 2026 gemeldet wurden, ergaben 22 mehr als 1,0 g/t Gold. Diese selektiven Proben identifizieren Bereiche für Folgearbeiten. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den durchschnittlichen Mineralisierungsgehalt oder die Ausdehnung der Mineralisierung zu.

Das Unternehmen schließt zurzeit sein geophysikalisches Phase-2-Programm ab, das eine IP-Untersuchung umfasst, um Aufladbarkeitsmerkmale im gesamten Konzessionsgebiet zu verfolgen. Anschließende Kartierungen und Probenahmen sind im Gange, um Ziele für ein erstes Diamantbohrprogramm zu priorisieren, das für das zweite Quartal 2027 geplant ist. Das Unternehmen testet ein Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Explorationsmodell. Das Vorkommen einer IOCG-Lagerstätte ist nicht erwiesen. Untersuchungsmethoden, Interpretation und Abbildungen werden in der kommenden Pressemitteilung des Unternehmens bereitgestellt.

CUPRIX erweitert Entwicklung von Kupfertechnologien

Neben der Exploration entwickeln Super Copper und MetaFLO Technologies in ihrem gemeinsamen Labor CUPRIX. Das Biopolymer wird entwickelt, um Kupferbergbau- und -verarbeitungsunternehmen dabei zu helfen, mehr Kupfer zu gewinnen und saubereres Wasser zur Wiederverwendung zurückzuführen, was sowohl der Metallrückgewinnung als auch dem Wassermanagement bei der Verarbeitung zugutekommt.

CUPRIX erreichte im September 2026 den Demonstrationsmaßstab im Labor. Der nächste Schritt sind Tests in größerem Maßstab, um die Leistung außerhalb des Labors zu bewerten. Mineralentdeckungen bleiben das Kerngeschäft von Super Copper, während CUPRIX eine separate Möglichkeit bietet, Technologien für die Kupferindustrie zu entwickeln.

Kassenstand unterstützt nächste Arbeitsphase

Zum 31. August 2026 wies das Unternehmen in seinem ungeprüften vorläufigen Geschäftsbericht Barmittel und Barmitteläquivalente von 5.411.710 CAD sowie ein Working Capital von 5.631.868 CAD aus. Basierend auf dem aktuellen Budget geht das Management davon aus, dass der bestehende Kassenstand den Abschluss des Bohrprogramms bei Cordillera Cobre, die Bohrzielermittlung bei Castilla und das CUPRIX-Programm finanzieren wird, wobei in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich keine zusätzliche Finanzierung erforderlich sein wird. Diese Finanzierungsposition unterstützt die Fortsetzung der Arbeiten, während Ergebnisse eingehen und ausgewertet werden.

Bevorstehende Meilensteine

Meilenstein Erwarteter Zeitplan Erste Analyseergebnisse der Bohrlöcher 1 bis 4 bei Cordillera Cobre Nach Abschluss der QA/QC-Prüfung Weitere Ergebnisse von Cordillera Cobre und Fortsetzung der Bohrungen Nach Abschluss von Bohrungen, Analysen und Prüfung Kartierungen, Probenahmen und Zielpriorisierung bei Castilla Im Gange Erste Diamantbohrungen bei Castilla Geplant für 2. Quartal 2027 CUPRIX-Tests in größerem Maßstab Nächste Entwicklungsstufe

Investor Relations

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Vereinbarung (die "NIA-Vereinbarung") mit GRA Enterprises LLC, firmierend als National Inflation Association ("NIA"), über Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen verlängert hat. Die NIA-Vereinbarung vom 23. September 2025 war zuvor bereits um weitere 6 Monate verlängert worden (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. März 2026). Gemäß der NIA-Vereinbarung hat das Unternehmen die Laufzeit gegen eine Vergütung von 50.000 USD um weitere drei Monate bis zum 20. Januar 2026 verlängert. Alle anderen Bestimmungen der NIA-Vereinbarung bleiben unverändert. NIA wird weiterhin ihre Verbreitungskanäle, darunter gezielte E-Mail-Verteiler, Website-Funktionen und Blog-Inhalte, nutzen, um die Kommunikations- und Investor-Awareness-Initiativen des Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen wird im Rahmen der NIA-Vereinbarung keine Wertpapiere als Vergütung an NIA ausgeben. NIA ist vom Unternehmen unabhängig und steht zu diesem in keinem Nahverhältnis. Weitere Informationen zu NIA erhalten Sie unter ga@gerardadams.com oder vor Ort unter der Adresse 112 Camp Lane, Mooresville, North Carolina, 28117.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Vertrag über Marketingdienstleistungen (den "Mithridates-Vertrag") mit der Mithridates Holdings Corporation ("Mithridates") abgeschlossen hat, wonach sich Mithridates bereit erklärt hat, Dienstleistungen im Bereich digitales Marketing und Investor Awareness (die "Dienstleistungen") zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Unterstützung des Unternehmens bei der Erstellung und Verwaltung von Inhalten, bei der digitalen Werbung, bei der Marktberatung sowie bei der Entwicklung von Kampagnenstrategien. Die Mithridates-Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Monaten, beginnend am 1. November 2026 und endend am 31. Dezember 2026. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Mithridates ein Honorar in Höhe von 67.000 USD zuzüglich Steuern zu zahlen. Das Unternehmen wird Mithridates keine Wertpapiere als Vergütung ausgeben. Mithridates ist vom Unternehmen unabhängig und steht zu diesem in keinem Nahverhältnis. Weitere Informationen zu Mithridates erhalten Sie unter info@mithridates.ca oder unter der Telefonnummer +1 (236) 505-500. Der Firmensitz befindet sich in der 232-329 Howe St., Vancouver, BC V6C 3N2.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., von APEX Geoscience Ltd. geprüft und genehmigt, einer vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Dufresne hat die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohr-, Probenahme- sowie QA/QC-Verfahren überprüft. In dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus Bohrungen veröffentlicht.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbau-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Entwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der ersten Entdeckung bis hin zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt seine Kupferprojekte Cordillera Cobre und Castilla in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit etablierter Bergbauinfrastruktur und den Aktivitäten globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. www.supercopper.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

mailto:investors@supercopper.com

Tel.: +1 (778) 747-2968

Probenahme und technische Angaben

Das Bohrprogramm auf Cordillera Cobre wird von APEX Geoscience Ltd. geleitet. Die Bohrkerne werden vor Ort geologisch protokolliert und beprobt. Die Proben werden zur Aufbereitung an ALS in Copiapó, Chile, übermittelt und mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss (ME-MS61) sowie durch Brandprobe für Gold (Au-AA23) analysiert, wobei Proben, die die obere Messbereichsgrenze der Primärmethode überschreiten, einer zusätzlichen Analyse mit erweitertem Messbereich unterzogen werden. Zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben werden in einem Anteil von etwa 20 Prozent in den Probenstrom eingebracht. In dieser Pressemitteilung wird kein Analyseergebnis für Bohrproben veröffentlicht.

Die Art der Stichproben, die Analysemethoden sowie das Labor und die QA/QC (Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle) für die Gesteinsproben aus Castilla sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juli 2026 beschrieben. Stichproben sind naturgemäß selektiv und umfassen Gangmaterial sowie loses Gesteinsmaterial, das möglicherweise nicht mehr an seinem ursprünglichen Lagerungsort liegt. Sie sind daher möglicherweise nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Mineralisierungsgehalt. Geophysikalische Auswertungen sind vorläufig; IP-Aufladbarkeit und magnetische Anomalien können nicht-wirtschaftliche Ursachen haben und belegen nicht das Vorhandensein einer wirtschaftlichen Mineralisierung. Ihre Ursache kann nur durch Bohrungen bestätigt werden.

Finanzinformationen

Die Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung stammen aus dem ungeprüften verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 31. August 2026, der auf SEDAR+ verfügbar ist. Working Capital entspricht dem Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Kassenbestände nach dem 31. August 2026 spiegeln die fortlaufenden Ausgaben für die Explorationsprogramme des Unternehmens sowie die Unternehmenskosten wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des voraussichtlichen Zeitpunkts der Veröffentlichung der ersten Bohrergebnisse aus dem Projekt Cordillera Cobre; der Zusammenstellung und QA/QC-Prüfung der Analyseergebnisse; der Fertigstellung der Bohrung 9, deren geplanter Länge von etwa 600 Metern und der Mächtigkeiten, die damit untersucht werden sollen; des Abschlusses des ersten Bohrprogramms bei Cordillera Cobre; der Folgeprobenahmen und Kartierungen im Projekt Castilla sowie der Einstufung der Bohrziele; des Zeitplans für ein erstes Bohrprogramm bei Castilla, das für das zweite Quartal 2027 vorgesehen ist; der Entwicklung von CUPRIX gemeinsam mit MetaFLO Technologies, der damit verbundenen beabsichtigten Vorteile und Tests in größerem Maßstab; der ausreichenden Höhe der bestehenden Barmittel des Unternehmens zur Finanzierung seiner derzeit geplanten Programme; der Erwartung des Unternehmens, dass es in den nächsten 12 Monaten keine Kapitalbeschaffung vornehmen muss; sowie der Prüfung von Möglichkeiten zur Erweiterung des Portfolios um weitere Kupferprojekte durch das Unternehmen. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "angestrebt", "ausgerichtet auf", "beabsichtigt", "wird" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, darunter die Annahme, dass ALS und die Berater des Unternehmens die Analyse, Zusammenstellung und QA/QC-Prüfung ohne wesentliche Verzögerungen abschließen werden; dass Bohrloch 9 und der Rest des Bohrprogramms wie geplant ohne wesentliche Störungen durch Bodenverhältnisse, Ausrüstung, Personal oder Wetterbedingungen fortgesetzt werden; dass die Folgearbeiten in Castilla die Auswahl von Bohrzielen unterstützen werden; dass Genehmigungen, Zugangsrechte und Auftragnehmer für die Bohrungen in Castilla im erwarteten Zeitrahmen zur Verfügung stehen werden; dass das aktuelle Budget und die Kostenschätzungen des Unternehmens für seine geplanten Programme sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten zutreffend sind; dass das Unternehmen keine wesentlichen Ausgaben außerhalb seines aktuellen Budgets tätigen wird, einschließlich etwaiger Akquisitionen; dass die erforderlichen Genehmigungen und Zugangsrechte weiterhin gültig bleiben; und dass die Vereinbarungen des Unternehmens, einschließlich der Earn-in-Vereinbarung für Cordillera Cobre und seiner Vereinbarung mit MetaFLO Technologies, weiterhin gültig bleiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter Verzögerungen bei Laboruntersuchungen, der Datenzusammenstellung oder der QA/QC, einschließlich der Notwendigkeit von Nachuntersuchungen; Bohr-, Boden- und technische Bedingungen; Wetterbedingungen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Auftragnehmern und Personal; Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder beim Zugang; Änderungen an Explorationsplänen oder Budgets; die Möglichkeit, dass Bohrergebnisse, geophysikalische Untersuchungen oder Interpretationen von den Erwartungen abweichen oder keine wirtschaftliche Mineralisierung bestätigen; das Risiko, dass geophysikalische Anomalien nicht-wirtschaftliche Ursachen haben; Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung, einschließlich des Risikos, dass CUPRIX im größeren Maßstab nicht die erwartete Leistung erbringt, nicht kommerzialisiert wird oder keine Markeneintragung erhält; Kostenüberschreitungen und Inflation; die Verfügbarkeit künftiger Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; Kapitalmarktbedingungen, Kupfer- und Goldpreise sowie Wechselkurse; regulatorische Risiken, Genehmigungsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Eigentumsrechten und Risiken im Zusammenhang mit den Communities bei der Geschäftstätigkeit in Chile; sowie die sonstigen Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben sind.

Die Aussage, dass das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich keine Kapitalbeschaffung vornehmen muss, basiert auf dem aktuellen Budget des Managements. Sie dient dazu, den Lesern die Finanzlage des Unternehmens näherzubringen, und ist möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen kann sich entscheiden, früher Kapital zu beschaffen, unter anderem zur Finanzierung zusätzlicher Arbeiten oder einer Akquisition.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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