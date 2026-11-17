Das Ziel wurde über vier aufeinanderfolgende IP-Vermessungslinien hinweg, also mindestens 600 Meter, verfolgt, ist in Streichrichtung offen und stimmt mit obertägigen Stichproben überein, die 17,7 % Kupfer, 53,8 g/t Gold und mehr als 50,0 % Eisen ergeben haben.

VANCOUVER, British Columbia / 17. November 2026 / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) ("Super Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der geophysikalischen Vermessung mittels induzierter Polarisation ("IP") bekannt zu geben, die das Unternehmen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt Castilla in der chilenischen Region Atacama absolviert hat.

Für Castilla liegen keine Berichte über historische Bohrungen vor. Mit der Vermessung wirft das Unternehmen einen ersten Blick unter die Oberfläche in dem Bereich, in dem Stichproben im Jahr 2025 Werte von bis zu 17,7 % Kupfer (Cu), 53,8 g/t Gold (Au) und mehr als 50 % Eisen (Fe) lieferten. In der Triveta Zone ließ die Vermessung eine Anomalie der Aufladbarkeit auf vier aufeinanderfolgenden Vermessungslinien erkennen, die mit historischen handwerklichen Abbaustätten übereinstimmt. Damit wurde bei Castilla ein vorrangiges Bohrziel mit einer Ausdehnung von mindestens 600 Metern identifiziert. Dieses Zielgebiet, das als Celeste bezeichnet wird, ist nach wie vor in Streichrichtung offen und wurde noch nie anhand von Bohrungen erprobt.

Mit Castilla, das sich unweit der ehemals aktiven Kupfermine Manto Negro befindet, verfügt Super Copper über ein zweites Projekt, das sich auf die Bohrphase hinbewegt, während die anfänglichen Kupferanalyseergebnisse aus seinem ersten Programm auf Cordillera Cobre eintreffen.

Wichtigste Highlights

• Noch nie gebohrtes Ziel stimmt mit hochgradigen Kupfer- und Goldwerten überein. Bei Celeste wurde eine Anomalie der Aufladbarkeit auf vier aufeinanderfolgenden Vermessungslinien im Abstand von jeweils 200 Metern nachgewiesen. Sie deckt eine Streichlänge von mindestens 600 Metern ab und ist weiterhin in Streichrichtung offen; sie fällt zudem mit historischen untertägigen Abbaustätten zusammen, wo in einer Stichprobe im Jahr 2025 53,8 g/t Gold, 17,7 % Kupfer und mehr als 50,0 % Eisen ermittelt wurden.

• Ein zweites Ziel auf denselben Linien. Eine weitere Anomalie der Aufladbarkeit auf den Linien bei Celeste stimmt mit historischen Abbaustätten überein, in denen eine Stichprobe im Jahr 2025 15,9 g/t Gold lieferte.

• Neben einer Mine, aus der Kupfer gefördert wurde. Das Projekt Castilla befindet sich in der Nähe der ehemals aktiven Kupfertagebaumine Manto Negro. Historischen Aufzeichnungen zufolge wurden aus Manto Negro zwischen 2005 und 2009 etwa 1,3 Millionen Tonnen mit im Schnitt 1,2 % säurelöslichem Kupfer gefördert. Die Mineralisierung bei Manto Negro lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung bei Castilla zu.

• Drei strukturelle Korridore. Die IP- und mithilfe einer Drohne erhobenen magnetischen Daten weisen bei gemeinsamer Auswertung auf mindestens drei strukturelle Korridore hin, die sich über 0,5 bis 1 Kilometer erstrecken.

• Erschließung von zwei Projekten im Gleichschritt. Die ersten Analyseergebnisse von Cordillera Cobre bestätigten Kupfer in allen vier Bohrlöchern, die am 10. November 2026 gemeldet wurden. Castilla rückt einem ersten Bohrprogramm näher.

• Weitere Neuigkeiten in Aussicht. Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher 5 bis 8 bei Cordillera Cobre, die Ergebnisse der Anschlussprobenahmen bei Castilla sowie eine priorisierte Liste der Bohrziele bei Castilla stehen noch bevor.

Die obertägigen Stichproben haben selektiven Charakter und sind nicht unbedingt repräsentativ für das Konzessionsgebiet. Es sind Bohrungen erforderlich, um die Quelle geophysikalischer Anomalien zu bestimmen. Die Ergebnisse aus der nahegelegenen Mine liefern keinen Hinweis auf den Gehalt, die Größe oder das wirtschaftliche Potenzial von Castilla.

"Bei Castilla wurde noch kein einziges Bohrloch niedergebracht und wir wissen nun, wo wir die ersten ansetzen sollten", so Zachary Dolesky, Gründer und CEO von Super Copper. "Wir verfügen über obertägige Stichproben, die bis zu 17,7 % Kupfer und 53,8 g/t Gold geliefert haben, handwerkliche Abbaustätten und eine ehemalige Kupfermine in der Nähe. Was wir bisher nicht hatten, war ein Bohrziel. Jetzt aber schon. Das neue Bohrziel bei Castilla konnte auf vier aufeinanderfolgenden Vermessungslinien verzeichnet werden; es erstreckt sich über mindestens 600 Meter und ist nach wie vor offen - genau das hatten wir uns von den geophysikalischen Messungen erhofft. Bei Cordillera Cobre haben wir genau denselben Ansatz verfolgt und sind in allen vier bisher analysierten Bohrlöchern auf Kupfer getroffen. Castilla bietet unseren Aktionären eine direkte Beteiligung an einem zweiten Kupferprojekt, das ersten Bohrungen näher rückt, wobei auch noch weitere Ergebnisse von Cordillera Cobre ausstehen."

Ein noch nicht gebohrtes Projekt neben einer ehemaligen Kupfermine

Castilla liegt in der Umgebung des Atacama Fault System unweit der historischen Kupfertagebaumine Manto Negro (Abbildung 1). Wie in der Mitteilung des Unternehmens zur Übernahme am 8. Juli 2025 zusammengefasst wurde, wurden den historischen Aufzeichnungen zufolge zwischen 2005 und 2009 rund 1,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,2 % säurelöslichem Kupfer aus Manto Negro gefördert und an die Aufbereitungsanlage Biocobre geliefert.

Castilla befindet sich in ungefähr 5 Kilometern Entfernung vom Pan-American Highway und einer Hochspannungstrasse. Die Anbindung an die bestehende regionale Infrastruktur ist von praktischem Nutzen für die Exploration. Bei Manto Negro handelt es sich um ein separates Konzessionsgebiet; die dortige historische Produktion wurde nicht vom Unternehmen verifiziert und die Gehalte, Tonnagen und Aufbereitungsleistung der Mine sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse bei Castilla. Für Castilla wurden weder eine Mineralressource definiert noch ein Verarbeitungsweg festgelegt.

Abbildung 1. Lage des Projekts Castilla in Grün. Die historische Kupfertagebaumine Manto Negro liegt im Osten. Die roten Punkte kennzeichnen Mineralvorkommen, die in der Region dokumentiert wurden.

Castillas neues Bohrziel hat oberste Priorität

Die Bedeutung der Ergebnisse der IP-Vermessung liegt in der Übereinstimmung mit unabhängigen Explorationserkenntnissen: Kupfer und Gold in obertägigen Proben, historische Abbaustätten und unterirdische geophysikalische Signale (Aufladbarkeit), die wiederholt bei benachbarten Vermessungslinien verzeichnet wurden. Diese Kombination definiert ein Gebiet, das das technische Team unterhalb der Abbaustätten und entlang der mutmaßlichen Fortsetzung des Ziels erproben kann.

Im Ziel Celeste (Abbildungen 2 bis 4) ist eine tafelförmige Anomalie der Aufladbarkeit auf vier aufeinanderfolgenden Linien im Abstand von jeweils 200 Metern zu erkennen; sie ist weiterhin in Streichrichtung offen. Die Anomalie fällt mit historischen Abbaustätten zusammen, in denen eine Stichprobe im Jahr 2025 53,8 g/t Gold, 17,7 % Kupfer und mehr als 50 % Eisen geliefert hat. Eine zweite Anomalie auf denselben Linien stimmt mit Abbaustätten überein, in denen eine Stichprobe 15,9 g/t Gold ergab. Von den 95 Gesteinsproben, die am 30. Juli 2026 gemeldet wurden, enthielten 22 mehr als 1,0 g/t Gold.

Die Ermittlung von Bohrzielen richtet sich nach den unterirdischen Erkenntnissen

Abbildung 2. Aufladbarkeit im Vermessungsgebiet bei Castilla. 3D-Schrägansicht (links) und Draufsicht (rechts) mit der modellierten IP-Aufladbarkeit auf 14 Vermessungslinien; die Gesteinsstichproben sind je nach Goldgehalt farblich gekennzeichnet. Die roten Umrisse stellen die Grenzen des Konzessionsgebiets Castilla dar. Die zwei Ansichten ordnen die Signale bei Celeste innerhalb des umfassenderen Konzessionsgebiets an und zeigen andere Gebiete für Anschlussarbeiten auf. Die Farben entsprechen einem elektrischen Signal und nicht einem Kupfer- oder Goldgehalt.

Abbildung 3. Lageplan des Konzessionsgebiets Castilla mit den 14 absolvierten IP-Vermessungslinien (rot), historischen Abbaustätten (Spitzhackensymbole) und den nach Goldgehalt eingefärbten Gesteinsstichproben. Die vier Linien in der Triveta Zone liegen im Zentrum der Karte (TV01-TV04), wo Stichproben 53,8 g/t Gold im Zielgebiet Celeste bzw. 15,9 g/t Gold westlich dieser Linien ergeben haben.

Abbildung 4. Zielgebiet Celeste. Schnitt durch die primären historischen Abbaustätten, Blick nach Norden. Die obere Tafel zeigt die Resistivität (ohm-m) und die untere Tafel die Aufladbarkeit (mV/V). Die Gesteinsstichproben sind an der Oberfläche eingezeichnet und nach ihrem Goldgehalt eingefärbt. Die Probe mit 15,9 g/t Gold befindet sich links (Westen) und die Probe mit 53,8 g/t Gold rechts (Osten). Auf diesem Abschnitt wurden keine Bohrlöcher niedergebracht.

Abbildung 5. Linie MV01 in der Middle Zone, rund 2 Kilometer nördlich von Celeste. Schnitt durch eine weitere Gruppe von historischen Abbaustätten, Blick nach Norden. Die obere Tafel zeigt die Resistivität (ohm-m) und die untere Tafel die Aufladbarkeit (mV/V). Die Gesteinsstichproben sind an der Oberfläche eingezeichnet und nach ihrem Goldgehalt eingefärbt. Im Zentrum der Linie befinden sich Proben aus dem Jahr 2025, die 4,52 g/t Au bzw. 9,38 g/t Au ergeben haben. Auf diesem Abschnitt wurden keine Bohrlöcher niedergebracht.

Wesentliche Interpretation

Die zusammengeführten Daten legen nahe, dass sich die an der Oberfläche in Proben ermittelte Kupfer-, Gold- und Eisenmineralisierung in die Tiefe erstreckt, und zwar in Form von sub-tafelförmigen Erzkörpern, die nach Nord-Nordwest und Nord-Nordost streichen und vornehmlich nach Westen abtauchen.

• Anomalien mit hoher Aufladbarkeit stellen möglicherweise Sulfidminerale unter der Oberfläche dar.

• Es wird angenommen, dass Anomalien mit hoher Resistivität eine Verkieselung und Quarzgänge reflektieren.

• Die sub-tafelförmigen Anomalien der Aufladbarkeit und Resistivität fallen mit mehreren historischen handwerklichen Abbaustätten zusammen, in denen bei früheren Programmen Proben entnommen wurden.

• Die Zonen mit der höchsten Aufladbarkeit wurden noch nicht anhand von Bohrungen erprobt und das Ziel Celeste ist in Streichrichtung offen.

Das Unternehmen verfolgt bei der Erkundung von Castilla ein Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Explorationsmodell. Mit diesen Ergebnissen erhält das Unternehmen seine ersten definierten Bohrziele bei Castilla, einem Projekt, in dem noch nie Bohrungen absolviert wurden.

Zwei Projekte, ein Ansatz

Castilla ist eins von zwei Projekten von Super Copper in Chile. Es schlägt den Weg ein, den das Unternehmen bei Cordillera Cobre beschritten hatte: eine magnetische Messung, dann eine IP-Vermessung und anschließend Bohrungen.

Bei Cordillera Cobre hat dieser Ansatz zum ersten Diamantbohrprogramm des Unternehmens im Zielgebiet El Alto geführt. Am 10. November 2026 meldete Super Copper die Analyseergebnisse für die ersten vier Bohrlöcher, in denen allesamt Kupfer angetroffen wurde. In Bohrloch DH26CC-002 wurden 19,2 m mit 0,34 % Kupfer und 3,3 g/t Silber ab 310,0 m durchteuft, einschließlich 1,3 m mit 2,21 % Kupfer und 24,7 g/t Silber. In allen acht entlang eines 800-Meter-Trends absolvierten Bohrlöchern wurde eine kupferhaltige Mineralisierung protokolliert. Für die Bohrlöcher 5 bis 8 liegen bislang nur visuelle Protokolle vor und die Analyseergebnisse stehen aus. Zum damaligen Zeitpunkt wurde ein neuntes Bohrloch niedergebracht. Bei den Abschnitten handelt es sich um Kernlängen und die visuelle Protokollierung ist kein Ersatz für die Analyse. Einzelheiten, einschließlich Informationen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. November 2026.

Castilla ist Super Coppers zweites Bohrprojekt, das sich den ersten Bohrungen nähert. Zugleich treffen weiterhin Bohrergebnisse aus dem ersten ein.

Wie es weiter geht

• Analyseergebnisse für die Bohrlöcher 5 bis 8 bei Cordillera Cobre

• Ergebnisse der Anschlussprobenahmen und Kartierungen bei Castilla

• Rangliste der Bohrziele bei Castilla mit dem jeweiligen geplanten Bohrumfang

• Erste Bohrungen bei Castilla

Vermessungsmethoden

Die Vermessung mittels induzierter Polarisation wurde von Argali Geofísica im Auftrag von Super Copper durchgeführt. Sie umfasste 14 Linien von jeweils etwa 2 Kilometer Länge, die vornehmlich in Richtung Ost-West ausgerichtet waren; dies entspricht insgesamt rund 28 Profilkilometern. Die meisten Linien waren paarweise im Abstand von 200 Metern angeordnet und deckten Zielgebiete in den südlichen, zentralen und nördlichen Teilen des Projekts Castilla ab. Die Vermessung wurde von den ursprünglich am 8. September 2026 angekündigten 12 Linien mit rund 22 Profilkilometern ausgeweitet. Argali Geofísica erhob die induzierten Polarisationsdaten mit einem Dipol-Dipol-Elektrodenarray mit einer Dipollänge von 50 m und n-Ebenen im Bereich von 1 bis 10, wobei die Datenerhebung im Zeitbereichsmodus mit einer Grundfrequenz von 0,125 Hz erfolgte. Die Vermessungslinien wurden über auf Grundlage der obertägigen Probenahmen und magnetischen Daten ausgewählten Zielgebieten angeordnet, einschließlich der Entnahmestelle der Stichprobe mit 53,8 g/t Gold. Die Aufladbarkeits- und Resistivitätsergebnisse wurden mit den Daten aus der drohnengestützten magnetischen Messung im Juli 2026 sowie den Oberflächenkartierungen und Gesteinsprobenahmen des Unternehmens zusammengeführt. Die Abbildungen in dieser Pressemitteilung wurden von APEX Geoscience Ltd. erstellt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., von APEX Geoscience Ltd., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Dufresne steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Herr Dufresne hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten verifiziert, indem er die IP-Vermessungsdaten sowie die daraus resultierenden Aufladbarkeits- und Resistivitätsmodelle geprüft und diese mit den Daten aus den obertägigen Proben, Kartierungen und der drohnengestützten magnetischen Messung des Unternehmens verglichen hat. Die geophysikalischen Interpretationen haben vorläufigen Charakter, und die Quelle der Anomalien kann nur durch Bohrungen bestätigt werden. Herr Dufresne hat keine historischen Fördermengen aus den handwerklichen Abbaustätten in Castilla verifiziert. Der Probentyp, die Analysemethoden sowie die Labor-, Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren für die in dieser Pressemitteilung genannten obertägigen Gesteinsproben sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juli 2026 mit dem Titel "Super Copper Identifies Kilometre-Scale Targets Beneath High-Grade Surface Copper at the Castilla Project" beschrieben.

Warnhinweise

Stichproben. Stichproben haben von Natur aus selektiven Charakter und sind nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. Von den 95 am 30. Juli 2026 gemeldeten Gesteinsstichproben - zwei davon wurden 2023 und 93 im Jahr 2025 entnommen - wiesen 22 einen Gehalt von mehr als 1,0 g/t Gold auf.

Geophysikalische Ergebnisse. Die IP-Aufladbarkeit und die Resistivität sind indirekte Messgrößen. Anomalien der Aufladbarkeit können durch kupferhaltige Sulfide, aber auch durch nicht mineralisierten Pyrit, Graphit, Tonalteration, Magnetit und andere nicht wirtschaftlich verwertbare Quellen verursacht werden, und hohe Resistivitätswerte können Gesteinsarten widerspiegeln, die nicht mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Geophysikalische Anomalien deuten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, und nur Bohrungen können deren Quelle bestimmen. Das Unternehmen hat keinen Zusammenhang zwischen den tiefer liegenden IP-Anomalien und den am 30. Juli 2026 gemeldeten magnetischen Körpern festgestellt. Verweise auf ein Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Modell beschreiben den Explorationsansatz des Unternehmens und deuten nicht darauf hin, dass bei Castilla eine IOCG-Lagerstätte vorhanden ist.

Historische Abbaustätten. Verweise auf historische handwerkliche Abbaustätten beschreiben lediglich deren Lage. Das Unternehmen stützt sich nicht auf historische Angaben zu Produktion, Gehalt oder Tonnage aus diesen Abbaustätten, und deren Vorhandensein deutet nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung von wirtschaftlichem Gehalt oder wirtschaftlicher Menge hin.

Informationen zu benachbarten Konzessionsgebieten. Die Informationen zu Manto Negro sind historischer Natur, wurden vom Unternehmen nicht geprüft und dienen ausschließlich der Darstellung des regionalen Kontexts. Sie sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung, den Gehalt, die Tonnage, die metallurgischen Eigenschaften oder das wirtschaftliche Potenzial von Castilla. Quelle: Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Juli 2025 unter Berufung auf Scott Jobin-Bevans (2024), "NI 43-101 Technical Report for the Buen Retiro Copper Project", erstellt von Caracle Creek Chile SpA für Fitzroy Minerals Inc.

Ergebnisse von Cordillera Cobre. Die zusammengefassten Bohrergebnisse wurden bereits am 10. November 2026 veröffentlicht. Die vollständigen Ergebnisse, Analysemethoden und QA/QC-Verfahren sind dieser Pressemitteilung zu entnehmen. Bei den Abschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die visuelle Feststellung einer Mineralisierung in nicht analysierten Bohrlöchern ist kein Ersatz für Analyseergebnisse. Für keines der beiden Projekte wurde eine Mineralressourcenschätzung erstellt.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbau-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Entwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der ersten Entdeckung bis hin zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt seine Kupferprojekte Cordillera Cobre und Castilla in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit etablierter Bergbauinfrastruktur und den Aktivitäten globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. www.supercopper.com

Für weitere Informationen:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

mailto:investors@supercopper.com

Tel: +1 (778) 747-2968

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum geplanten Diamantbohrprogramm des Unternehmens im Projekt Castilla, einschließlich des Zielgebiets Celeste, sowie zu dessen Zeitpunkts im zweiten Quartal 2027; der Interpretation von IP-, magnetischen, geologischen und geochemischen Daten; dem Potenzial für eine Sulfid-, Kupfer- oder Goldmineralisierung innerhalb oder unterhalb der Aufladbarkeitsanomalien; der Ausdehnung der Anomalien entlang des Streichens; dem Folgeprogramm mit Probenahmen und Kartierungen sowie der Einstufung der Bohrziele; der Veröffentlichung der Ergebnisse aus den Explorationsprogrammen des Unternehmens; der Erwartung des Unternehmens, dass es auf der Grundlage seines aktuellen Budgets in den nächsten 12 Monaten keine Kapitalbeschaffung vornehmen muss; sowie der Pläne des Unternehmens für weitere Explorationsarbeiten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter die Annahme, dass das Unternehmen seine Ausgaben im Rahmen des aktuellen Budgets halten wird und dass die Kosten dieses nicht wesentlich überschreiten werden; dass die erforderlichen Genehmigungen und der Zugang zu akzeptablen Bedingungen und innerhalb akzeptabler Fristen erteilt werden; dass Bohrunternehmen und -ausrüstung zur Verfügung stehen werden; und dass die Interpretation der Explorationsdaten durch das Unternehmen angemessen ist. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter die Möglichkeit, dass geophysikalische Anomalien durch nicht wirtschaftlich bedeutende Quellen verursacht werden; dass die Explorationsergebnisse möglicherweise nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass Verzögerungen bei der Genehmigung, beim Zugang, bei den Auftragnehmern oder aufgrund von Witterungsbedingungen den Zeitplan der Bohrungen beeinträchtigen können; dass die Kosten das Budget überschreiten oder sich die Pläne ändern könnten, was das Unternehmen dazu zwingen würde, früher als erwartet zusätzliches Kapital zu beschaffen, das möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar ist; dass die Auswertungen geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten durch das Unternehmen möglicherweise nicht zutreffend sind; sowie die allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktlage. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, und Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf diese verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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