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Vier Messlinien, ein Signal, mindestens 600 Meter. Darüber eine Gesteinsprobe mit 53,8 g/t Gold. Jetzt steht das erste Bohrziel. Ein deutscher Milliardär hält 15%.

Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Unternehmensmeldungen und Filings der Gesellschaft bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer am Ende des Beitrags. Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Super Copper Corp., WKN: A40R2U)

Super Copper Corp. (WKN: A40R2U)

Vier Messlinien in Folge.

Auf jeder dasselbe Signal.

Mindestens 600 Meter lang. Und wo es endet, hat noch niemand gefunden.

Es liegt unter alten, von Hand gegrabenen Abbaustellen. Eine Gesteinsprobe von dort ergab 53,8 Gramm Gold je Tonne.

Das Unternehmen selbst sprach von Bonanza-Gehalt.

Bis zu dieser Messung wusste niemand, wo das erste Loch hingehört.

Heute hat das Projekt Castilla sein erstes Bohrziel. Es heißt Celeste.

Jetzt die Zahl, auf die es ankommt.

Direkt neben Castilla liegt der alte Tagebau Manto Negro. Zwischen 2005 und 2009 wurden dort rund 1,3 Mio. Tonnen Erz mit 1,2% Kupfer gefördert. Darin steckten rund 34 Mio. Pfund Kupfer.

Zum heutigen Kupferpreis: mehr als 200 Mio. US-Dollar.

Und das Unternehmen, dem Castilla gehört? An der Börse weniger als 20 Mio. Euro wert.

Dieses Unternehmen ist die Super Copper Corp.

Super Copper Corp. | WKN: A40R2U | ISIN: CA86804H1091 | CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60

In Deutschland wird die Aktie unter anderem auf Tradegate und in Frankfurt gehandelt.

Vergangene Woche meldete Super Copper auf seinem ersten Projekt Kupfer in vier von vier Bohrlöchern.

Größter Aktionär ist Apeiron, das Family Office des deutschen Milliardärs Christian Angermayer. 15,25%.

Und die ersten Bohrungen auf Castilla peilt Super Copper Corp. für das zweite Quartal 2027 an.

Was genau steckt also in diesem Boden?

Vier Linien, ein Signal, mindestens 600 Meter

In unserem ersten Artikel schrieben wir, dass Super Copper die ersten Bohrziele auf Castilla anhand dieser Messung auswählen wird.

Heute sind sie da.

Geplant waren zwölf Messlinien. Gemessen wurden vierzehn.

Wie funktioniert das?

Das Messteam schickt Strom in den Boden.

Dann misst es, wo das Gestein eine Ladung hält, wie ein kleiner Akku.

Metallsulfide tun das. Kupfersulfide gehören dazu.

Über Celeste kam dasselbe Signal auf Linie eins zurück.

Auf Linie zwei.

Auf Linie drei.

Auf Linie vier.

Zwischen den Linien liegen jeweils 200 Meter.

Drei Abstände von 200 Metern: mindestens 600 Meter. Rund sechs Fußballfelder.

Und in Längsrichtung noch offen.

Auf denselben Linien liegt ein zweites Signal, an einer weiteren Gruppe alter Abbaustellen. Dort ergab eine Gesteinsprobe 15,9 g/t Gold.

Gold an der Oberfläche. Alte Abbaustellen. Ein Signal im Untergrund. An einem Ort.

So entsteht ein Bohrziel.

Und das Gestein über diesem Signal ist alles andere als gewöhnlich:



"Ziel Celeste, Profil TV02, Blick nach Norden. Oben: elektrischer Widerstand. Unten: Aufladbarkeit. Die Farben zeigen eine elektrische Eigenschaft des Gesteins, keine Kupfer- oder Goldgehalte. Links: die Gesteinsprobe mit 15,9 g/t Gold. Rechts: die Gesteinsprobe mit 53,8 g/t Gold. Auf diesem Profil wurde noch nicht gebohrt. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

53,8 Gramm Gold in einer einzigen Gesteinsprobe

Das sind rund 1,7 Unzen Gold in einer Tonne Gestein.

Zum heutigen Goldpreis: rund 6.700 US-Dollar Gold je Tonne in dieser Probe.

Viele Goldminen im Tagebau verdienen schon bei rund 1 Gramm je Tonne Geld.

Diese Gesteinsprobe lag mehr als 50-mal so hoch.

Und an anderer Stelle auf Castilla ergab eine weitere Gesteinsprobe 17,7% Kupfer. Eine typische Kupfermine im Tagebau liegt bei rund 0,5%.

Genau danach suchten die alten Bergleute.

Auf dem gesamten Projekt lagen 22 von 95 Gesteinsproben über 1 g/t Gold.

Fast jede vierte.

Gold oder Kupfer?

Beides.

Super Copper Corp. erkundet Castilla nach dem IOCG-Modell: Eisenoxid, Kupfer und Gold zusammen.

Das ist der Lagerstättentyp dieses Gürtels. Candelaria, eine der großen Kupferminen Chiles, liegt rund 50 Kilometer nordöstlich. "Die 14 IP-Messlinien auf Castilla, die alten Abbaustellen und die Gesteinsproben nach Goldgehalt. In der Mitte die vier Linien über Celeste (TV01 bis TV04) mit den Gesteinsproben von 53,8 und 15,9 g/t Gold. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

Warum hat dort also noch nie jemand einen Bohrer angesetzt?

Warum hat hier noch nie jemand gebohrt?

Weil niemand ein Bohrziel hatte.

Kleinbergleute bauten von Hand die Gänge ab, die sie sehen konnten.

2025 übernahm Super Copper den 5.800 Hektar großen Kern zu 100% und steckte rundherum weitere 1.400 Hektar ab.

Heute rund 7.200 Hektar. Ohne Royalty.

Dann kam die Drohnen-Magnetik, über 8 mal 9 Kilometer.

Dann die IP-Messung.

Bis zur Panamericana und zu einer Hochspannungsleitung sind es rund 5 Kilometer.

Zwei Schritte geschafft. Der dritte ist der Bohrer.

Und Celeste ist nicht allein.

Rund 2 Kilometer nördlich: eine weitere Gruppe alter Abbaustellen.

Gesteinsproben dort: zwischen 1,0 und 10,0 g/t Gold.

Auch dort hat noch kein Bohrer angesetzt.

Und genau diese Abfolge hat schon einmal funktioniert:



"Castilla (grün) und direkt daneben die frühere Kupfermine Manto Negro. Quelle: Super Copper Corp."

Kann dieses Team mit dem Bohrer Kupfer finden?

Das hat es gerade gezeigt.

Derselbe Fahrplan auf Cordillera Cobre, dem ersten Projekt von Super Copper: Magnetik, dann IP, dann der Bohrer.

Vor einer Woche antwortete das Labor.

Kupfer in vier von vier Bohrlöchern.

Zwei davon, vom selben Bohrplatz, trafen auf Kupfer über 1%.

Loch 2 zeigte noch nach rund 500 Bohrmetern Kupfer.

Kupferminerale bisher in allen acht Löchern erfasst, verteilt auf rund 800 Meter.

Und dann ist da noch der größte Aktionär.

Von 10,99 auf 15,25 Prozent

Christian Angermayer, deutscher Milliardär, investiert über sein Family Office Apeiron Investment Group.

Neu ist, wie sich diese Beteiligung entwickelt hat.

Mai 2025: Apeiron steigt ein, bevor Super Copper ein einziges Loch gebohrt hatte. Danach hält Apeiron 10,99%.

März 2026: Apeiron ist Ankerinvestor der Finanzierung über 9,75 Mio. CAD.

28. September 2026: Apeiron hält 15,25%.

Mit jedem Schritt ist die Beteiligung gewachsen.

Und Apeiron hält nicht nur Aktien. Sebastian Wagner, bei Apeiron für Rohstoffe verantwortlich, ist Chairman des Board von Super Copper.

CEO Zachary Dolesky hält selbst mehr als 11%.

Ausstehend sind nur rund 56 Mio. Aktien. Viele Junior-Explorer kommen auf 200 bis 400 Mio.

Kasse Ende August: 5,41 Mio. CAD.

Auf Basis des aktuellen Budgets erwartet das Unternehmen für die nächsten 12 Monate keinen Bedarf an neuem Kapital.

Und die nächsten Antworten liegen schon im Labor:



Drei Antworten stehen noch aus

Was zeigen die Löcher 5 bis 8 auf El Alto? Ein neuntes Loch wurde am 10. November noch gebohrt.

Welches Ziel auf Castilla kommt zuerst, und mit wie vielen Bohrmetern? Celeste, das zweite Signal auf denselben Linien oder das nördliche Ziel? Super Copper hat eine Rangliste angekündigt.

Und was liegt unter Celeste? Das erste Bohrloch in der Geschichte von Castilla peilt Super Copper für das zweite Quartal 2027 an.

Die alten Bergleute folgten den Gängen, die sie sehen konnten.

Was, wenn sie nur an der Oberfläche gekratzt haben?

"Nördliches Ziel, Profil MV01, rund 2 Kilometer nördlich von Celeste. Rote Punkte an der Oberfläche sind Gesteinsproben mit 1,0 bis 10,0 g/t Gold. Auf diesem Profil wurde noch nicht gebohrt. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

Weitere Informationen: www.supercopper.com, das SEDAR+-Profil der Super Copper Corp. unter www.sedarplus.ca und die Emittentenseite der Canadian Securities Exchange unter www.thecse.com.

Hinweise

Gesteinsproben sind selektiv und keine Bohrergebnisse. IP-Anomalien sind indirekte Messungen; ihre Ursache kann nur eine Bohrung klären. Manto Negro ist eine fremde Liegenschaft; die Förderangaben sind historisch und kein Hinweis auf Castilla, der genannte Kupferwert ist eine eigene Bruttoberechnung zum aktuellen Kupferpreis. Der Goldwert je Tonne und die Vergleichsgehalte sind eigene Berechnungen beziehungsweise gerundete Branchenwerte. Auf keinem der beiden Projekte wurde eine Mineralressource definiert. Quellen: Pressemitteilungen der Super Copper Corp., MD&A-Bericht vom 30. Oktober 2026, Management Information Circular; Börsenwert zum 13. November 2026. Bohrungen auf Castilla im zweiten Quartal 2027 sind das Ziel des Unternehmens und können sich verschieben. Dieser Beitrag richtet sich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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