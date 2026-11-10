Breaking News: Labor bestätigt Kupfer in vier von vier Bohrlöchern, ein deutscher Milliardär ist an Bord

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1,3 Meter mit 2,56% Kupferäquivalent: der höchstgradige Bohrabschnitt, der je von El Alto veröffentlicht wurde. Fünf weitere Bohrlöcher folgen. Loch 9 zielt auf rund 600 Meter, tiefer als jedes Loch zuvor.

Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Unternehmensmeldungen und Filings der Gesellschaft bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer am Ende des Beitrags. Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Super Copper Corp., WKN: A40R2U)

Vor wenigen Tagen endete unser Artikel mit einer Frage:

Was liegt unter der alten 200-Meter-Grenze?

Jetzt hat das Labor geantwortet.

Sie haben getroffen.

Kupfer in allen vier analysierten Bohrlöchern.

Super Copper Corp. (WKN: A40R2U)



Und in Loch 2 nach 500 Bohrmetern noch Kupfer.

Ein deutscher Milliardär ist an Bord.

Die Antwort kommt zur besten Zeit.

Jedes neue Rechenzentrum ist eine Bestellung für Kupfer.

Stromschienen. Kabel. Transformatoren. Kühlung.

Für ein einziges Rechenzentrum von Microsoft in Chicago nennt BHP 2.177 Tonnen Kupfer.

Die 2026 weltweit gebauten Rechenzentren enthalten laut Kpler rund 500.000 Tonnen Kupfer.

In deutsche Rechenzentren fließen 2026 laut Bitkom 23,5 Mrd. Euro. Ein Rekord.

Für US-KI-Rechenzentren erwartet Deloitte bis 2035 rund dreißigmal so viel Strom.

Kupfer kostet mehr als 6 USD je Pfund.

Die Großen zahlen Milliarden für Kupfer. Laut S&P Global fließt so viel Geld in die Kupfersuche wie seit 2012 nicht mehr.

Während alle Welt auf die KI-Konzerne schaut, hat ein kleiner Explorer in Chiles Atacama gerade seine Laborwerte bekommen.

Bild 2: "Die Projekte Cordillera Cobre und Castilla in der Region Atacama, Chile. Quelle: Super Copper Corp."

Genau hier steht Super Copper jetzt.

Super Copper Corp. | WKN: A40R2U | ISIN: CA86804H1091 | CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60

In Deutschland ist die Aktie unter anderem auf Tradegate, Gettex, Lang & Schwarz, Baader und in Frankfurt handelbar.

Und das Labor meldet einen Gehalt, wie er aus einer Bohrung auf El Alto noch nie veröffentlicht wurde:

1,3 Meter mit 2,56% Kupferäquivalent.

Tiefer, als die alten Bohrungen je reichten.



Was lag unter der alten 200-Meter-Grenze?

Vor fast 20 Jahren hatte ein früherer Betreiber acht Erkundungsbohrungen auf El Alto niedergebracht.

Alle acht stoppten vor 200 Metern. Seitdem hat kein Bohrgerät das Projekt mehr getestet.

Bis jetzt. Super Copper bohrte tiefer.

Loch 2 reichte mehr als doppelt so tief wie jede alte Bohrung.

Ins Neuland unterhalb der alten Bohrungen.

Das Ergebnis?

Vier von vier.

Jedes analysierte Bohrloch zeigt Kupfer.

Bild 3: "Lageplan von El Alto mit den Bohrlöchern 2026. Quelle: Super Copper Corp."

Und mit dem Kupfer kommt Silber.

Im besten Abschnitt 24,7 g/t Silber.

Einer der stärksten Abschnitte beginnt in Loch 2 bei 310 Metern Bohrlänge.

19,2 Meter mit 0,34% Kupfer und 3,3 g/t Silber, entsprechend 0,38% Kupferäquivalent.

Darin:

5,41 Meter mit 1,03% Kupferäquivalent

1,21 Meter mit 1,81% Kupferäquivalent

1,3 Meter mit 2,21% Kupfer und 24,7 g/t Silber, entsprechend 2,56% Kupferäquivalent

Kupferäquivalent laut Unternehmen: Cu% + Ag g/t × 0,0140, auf Basis von 5,20 USD je Pfund Kupfer und 50 USD je Unze Silber.

Und eine dieser Zahlen verdient einen zweiten Blick:

Bild 4: "Längsschnitt durch El Alto mit den Bohrlöchern 2026 und den historischen Bohrungen. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience, November 2026."



Der höchste Gehalt, der je aus einer Bohrung auf El Alto veröffentlicht wurde

Lesen Sie das ruhig noch einmal.

2,21% Kupfer.

Kein Bohrabschnitt, der je von El Alto veröffentlicht wurde, lag höher.

Der beste alte Bohrabschnitt: 1,605% auf 2 Metern.

Der neue: 2,21%.

Das ist kein Oberflächenfund.

Das ist Kupfer aus der Hauptstruktur rund 280 Meter unter der Oberfläche, im Zentrum des geophysikalischen Hauptziels.

Und die Tiefe?

Die letzte analysierte Probe aus Loch 2 stammt aus 500,0 bis 501,9 Metern Bohrlänge.

Nach 500 Bohrmetern noch Kupfer: 0,23%.

Laut Unternehmen ist die Mineralisierung zur Tiefe offen.

Loch 3 vom selben Bohrplatz trifft schon weiter oben.

10,0 Meter mit 0,49% Kupfer und 6,0 g/t Silber ab 110 Metern Bohrlänge.

Darin 2,0 Meter mit 1,08% Kupfer und 15,7 g/t Silber.

Zählen Sie mit:

Drei Abschnitte über 1% Kupfer.

Bild 5: "Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrlöcher DH26CC-001 bis DH26CC-004. Quelle: Super Copper Corp."

Doch die Gehalte erzählen nur die halbe Geschichte.



Was macht dieses Kupfer so besonders?

Entscheidend ist auch, in welchem Mineral das Kupfer steckt.

Auf El Alto ist es Chalkosin.

Eines der reichsten Kupferminerale überhaupt.

Rund 80% Kupfer im Mineral.

Zum Vergleich: Chalkopyrit bringt es auf rund 35%.

Mehr als doppelt so viel Kupfer also.

Chalkosin gehört zu den am besten laugbaren sulfidischen Kupfermineralen.

Warum ist das wichtig?

Im Norden Chiles ist die Laugung der Standardweg.

Das Erz wird auf großen Halden aus gebrochenem Gestein gelaugt, den sogenannten Heaps.

Aus der Lösung entstehen direkt vor Ort Kupferkathoden. Das ist einer der kostengünstigsten Wege, Kupfer zu gewinnen, funktioniert aber nur mit der richtigen Art von Kupfer.

Das Ausgangsmaterial für Kabel und Stromschienen.

Metallurgische Tests stehen noch aus.

Ein weiterer Katalysator auf der Liste.

Und die Kerne verraten noch mehr.



Was zeigen die anderen Löcher?

Das Unternehmen beschreibt Kupferlagen, die möglicherweise übereinanderliegen und als Mantos bezeichnet werden können.

Wie die Stockwerke eines Gebäudes.

Und das Bild reicht weit über vier Löcher hinaus.

Alle acht Bohrlöcher der ersten Serie zeigen Kupferminerale.

Vier davon sind im Labor analysiert.

Vier sind bisher visuell erfasst.

Entlang von rund 800 Metern im Streichen.

CEO Zachary Dolesky sagt dazu:

"Wir haben jetzt eine mineralisierte Struktur, die sich zwischen den Bohrlöchern verfolgen lässt, und ein System, das dort noch offen ist, wo unsere tiefste Probe in Kupfer endete. Unser Plan ist klar: die restlichen Analyseergebnisse einholen, bestimmen, wo sich das beste Kupfer konzentriert, und weiter hinaus und tiefer bohren, um die Größe dieses Systems zu ermitteln."

Und dann ist da noch der größte Aktionär.



Warum war der Milliardär schon vor der ersten eigenen Bohrung da?

Größter Aktionär von Super Copper (WKN: A40R2U) ist die Apeiron Investment Group.

Dahinter steht der deutsche Milliardär Christian Angermayer.

Forbes schätzt sein Vermögen auf rund 1,2 Mrd. USD.

15,25% der Aktien zum Stichtag 28. September 2026.

Eingestiegen im Mai 2025.

Mehr als ein Jahr, bevor Super Copper sein erstes Loch bohrte.

Damals hatte Super Copper auf El Alto noch keinen einzigen eigenen Bohrmeter.

Jetzt liefert das Labor die ersten eigenen Zahlen.

In unserem ersten Artikel stand die Frage, warum ein deutscher Milliardär auf diese Aktie setzt.

Die erste Antwort aus dem Labor liegt jetzt auf dem Tisch.

Und das Management?

CEO Zachary Dolesky hält über 11%.

Zusammen mehr als ein Viertel der Aktien.

Zum 31. August 2026 lagen 5,41 Mio. CAD in der Kasse.

Auch die Großen sind auf der Jagd.

Kein Wunder.

Die 500.000 Tonnen Kupfer in den Rechenzentren dieses Jahres entsprechen laut Kpler rund dem gesamten Nachfragewachstum 2026.

BHP und Lundin Mining zahlten 2025 rund 3 Mrd. USD für Filo Corp. und ihr Projekt Filo del Sol in den Anden.

So viel zahlen die Großen für Kupfer.

Super Copper bohrt im Bergbaudistrikt von Copiapó in der Atacama.

Im selben Gürtel liegt Candelaria von Lundin Mining, eine der großen Kupferminen Chiles.

Auch Candelaria begann mit kleinen Vorkommen.

Gefunden wurde die Lagerstätte, indem man einer IP-Messung in die Tiefe folgte.

Auch Super Copper geht auf El Alto in die Tiefe.

Unser erster Artikel zu Super Copper wurde mehr als 200.000 Mal aufgerufen.

Viele Leser kennen die Geschichte also schon.

Was sie noch nicht kennen.



Was hat der Markt noch nicht gesehen?

Super Copper steht noch:

vor den Laborwerten aus Loch 5, 6, 7 und weiteren

vor den metallurgischen Tests

vor einer ersten Ressourcenschätzung

vor dem Bohrstart auf Castilla, geplant für Q2 2027

Castilla gehört Super Copper zu 100%.

Bild 6: "Die Konzessionen von Castilla neben Fitzroy Minerals' Buen Retiro und der historischen Mine Manto Negro. Quelle: Super Copper Corp."

Das Projekt liegt neben Buen Retiro von Fitzroy Minerals.

An Cordillera Cobre mit El Alto kann sich Super Copper über ein Earn-in schrittweise bis zu 100% erarbeiten.

Dazu kommt Calcite Hill.

Ein 3,5 Kilometer langer Magnettrend verbindet El Alto mit Calcite Hill.

Auf Calcite Hill hat noch nie ein Bohrgerät gestanden.

Historisch beginnen Neubewertungen häufig genau in dieser Phase.

Nicht nachdem alle Fragen beantwortet sind.

Sondern davor.

Und Super Copper hat gerade erst seine ersten eigenen Laborwerte veröffentlicht.



Was bringen Loch 5 bis 9?

Die erste Laborrunde war erst der Anfang.

Loch 5 und 6: im Labor.

Loch 7: beprobt.

Loch 8: gebohrt.

Loch 9: wird gerade gebohrt, Ziel rund 600 Meter.

Tiefer als jedes Loch zuvor.

Vier Bohrlöcher, deren Laborwerte noch ausstehen.

Und ein fünftes, das gerade in die Tiefe geht.

Jedes davon ist ein neuer Katalysator.

Vor wenigen Tagen lautete die Frage, ob unter der alten 200-Meter-Grenze Kupfer liegt.

Heute lautet sie: Wie groß ist dieses System?

Die nächsten Antworten liegen bereits im Labor.

Weitere Informationen: www.supercopper.com, das SEDAR+-Profil der Super Copper Corp. unter www.sedarplus.ca und die Emittentenseite der Canadian Securities Exchange unter www.thecse.com.

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