Die erste Ausschreibung für Langzeitkapazitäten nach dem Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz (StromVKG) war mit 41 Geboten für 11. 958 Megawatt reduzierte Leistung mehr als doppelt überzeichnet. Sieben Gebote schloss die Bundesnetzagentur aus, da beispielsweise gesetzlich zwingend erforderliche Angaben nicht gemacht oder erforderliche Nachweise nicht erbracht wurden, wie sie mit den Ergebnissen am Dienstag veröffentlichte. Elf Geboten erhielten demnach einen Zuschlag. Ihr Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 5160 Megawatt reduzierter Leistung und liegt damit oberhalb des Ausschreibungsvolumens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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