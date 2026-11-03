Die BioNTech-Aktie dümpelte zuletzt unter der Marke von 80 € vor sich hin. Können die Quartalszahlen dem deutschen Biotech-Unternehmen neuen Schwung verleihen und sollten Anleger hier investiert sein? Besser als erwartet Die gute Nachricht vorweg: Die Zahlen von BioNTech für das dritte Quartal fielen besser aus als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden €. Das ist zwar ein Rückgang von rund 15% gegenüber dem Vorjahresquartal, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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