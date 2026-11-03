Die Lufthansa-Aktie fliegt am Donnerstagvormittag mit einem Kursgewinn von +4% an die Spitze im MDAX und setzt damit ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fort. Ist der deutschen Fluggesellschaft schon die Trendwende gelungen und können Anleger auf einen neuen Steigflug der Aktie setzen? Prognosesenkung trotz starker Zahlen Die Quartalszahlen der Lufthansa Group für das dritte Quartal 2026 zeigen ein zweigeteiltes Bild: Einerseits lief das Sommergeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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