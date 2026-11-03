Die Denker & Wulf will mit einem neuen Solarpark in Schleswig-Holstein einen Netzeinspeisepunkt überbauen, der bereits von Windparks genutzt wird. Künftig soll ein Speicher noch dazkommen. Mit dem Solarpark Gothendorf setzt Entwickler Denker & Wulf gemeinsam mit der Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) ein Überbauungskonzept als Pilotprojekt um. Es geht dabei um sogenanntes "Tri-Location". Das bedeutet: gemeinsamer Anschluss für Photovoltaik (PV), Wind und Batteriespeicher. Der Solarpark mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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