Techaktien vor Eholung: Apple: Rücksetzer | Palantir: Fast Perfekt | Bayer: Stark

Gute Zahlen von Apple und Palantir beruhigen die Lage an der Nasdaq nicht wirklich, da im Gegenzug die Aktien von Marvell und Lumentum wegen der beschlossenen Übernahme kräftig abgestraft werden. Wie geht es weiter?Nasdaq 100 im freien Fall: Erholung oder droht ein Börsencrash? Der Technologieausverkauf an der Wall Street spitzt sich zu. Der Nasdaq 100 ist von seinem Rekordhoch bei 31.364,65 Punkten um rund 10,8 Prozent auf zuletzt 27.989,82 Punkte gefallen. Damit befindet sich der Index offiziell in einer Korrektur. Doch wie tief kann es noch gehen? Bei 25.092 Punkten würde der Nasdaq 100 die Schwelle zum Bärenmarkt erreichen. Dafür müsste er vom jüngsten Schlusskurs weitere zehn Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran