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Markus Weingran
03.11.2026 15:27 Uhr
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Techaktien vor Eholung: Apple: Rücksetzer | Palantir: Fast Perfekt | Bayer: Stark

Gute Zahlen von Apple und Palantir beruhigen die Lage an der Nasdaq nicht wirklich, da im Gegenzug die Aktien von Marvell und Lumentum wegen der beschlossenen Übernahme kräftig abgestraft werden. Wie geht es weiter?Nasdaq 100 im freien Fall: Erholung oder droht ein Börsencrash? Der Technologieausverkauf an der Wall Street spitzt sich zu. Der Nasdaq 100 ist von seinem Rekordhoch bei 31.364,65 Punkten um rund 10,8 Prozent auf zuletzt 27.989,82 Punkte gefallen. Damit befindet sich der Index offiziell in einer Korrektur. Doch wie tief kann es noch gehen? Bei 25.092 Punkten würde der Nasdaq 100 die Schwelle zum Bärenmarkt erreichen. Dafür müsste er vom jüngsten Schlusskurs weitere zehn Prozent …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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