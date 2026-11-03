München (ots) -Charité 1831Serie (4 x 45 Min.)Ab 18. Dezember 2026Berlin, 1831: Die Cholera wütet, die Krankensäle füllen sich - und die Charité steht vor einer historischen Herausforderung. Mittendrin kämpft eine junge Frau nicht nur gegen die unbekannte Krankheit, sondern - als Mann verkleidet - auch um ihren Platz in der Medizin.Westend GirlThriller-Drama-Serie (6 x 45 Min.)Ab 4. Dezember 2026Für die 18-jährige Ronja (Helena Zengel) zerbricht plötzlich ihre heile Welt: Ihre Eltern werden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Auf der Suche nach Erklärungen entdeckt Ronja deren geheimes Doppelleben.Prange 2 - Man ist ja jetzt PaarSpielfilm (90 Min.)Ab 9. Dezember 2026Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Ralf Prange (Bjarne Mädel) seiner Traumfrau Dörte (Katharina Marie Schubert) seine Liebe gestanden hat. Jetzt klopft der Alltag an. Und dann droht auch noch die Eigenbedarfs-Kündigung.Nuhr 2026 - Der JahresrückblickSatire (60 Min.)Ab 17. Dezember 2026 | 21:30 Uhr2026 war ein Jahr der Unwägbarkeiten - irgendwo zwischen größter Fußball-WM aller Zeiten, Tankrabatt und totaler Sonnenfinsternis anzusiedeln. Dieter Nuhr blickt satirisch zurück.Louisenlund - Das Elite-InternatDoku-Serie (3 x 40 Min.)Ab 29. Dezember 2026Mehr als Internat: Louisenlund ist eine Welt für sich. Ein Jahr lang begleitet die Serie vier Jugendliche - aus privilegierten Verhältnissen und Hochbegabte, die durch Förderung ihren Platz an der Schule finden - und stellt die Frage: Was bedeutet Elite heute?ARD Wissen: Peptide, Kreatin & Co. - Der Supplement-HypeDokumentation (30 Min.)Ab 1. Dezember 2026Influencer befeuern mit fragwürdigen Gesundheitsversprechen einen Milliardenmarkt für Supplements. Dale Kientopf prüft Nutzen und Risiken und fragt: Warum glauben viele, ihren Körper ständig optimieren zu müssen?Lost Boys - Der Fall US5Dokumentation (60 Min.)Ab 2. Dezember 2026In den 2000er Jahren erobert die Castingband US5 die Charts. Fünf Jungs zwischen 16 und 23 sind plötzlich Stars. In der Doku sprechen die Bandmitglieder zum ersten Mal über ihre Zeit bei US5: über ihren kometenhaften Aufstieg und die Abgründe.Handball-EM der FrauenSport-EventAb 3.-20. Dezember 2026Ab dem 3. Dezember geht es für das deutsche Handball-Frauen-Nationalteam um den Europameistertitel. ARD und ZDF sind live dabei: alle deutschen Spiele sind im TV zu sehen, insgesamt 36 Spiele als Livestream in der Mediathek.TatortKrimis (90 Min.)4., 11., 18., 24., 27. und 30. Dezember 2026Tatort: Lucys Geburtstag | Tatort: Heilung | Tatort: Murot und das Gespenst | Tatort: Die guten Leute | Tatort: Dann sind wir Helden | Tatort: SchützenfestY-Kollektiv: Auf der Spur des Dino-HypesReportage (20 Min.)Ab 7. Dezember 2026 | in der ARD MediathekDino-Knochen sind das neue Sammel-Objekt der Reichen. Bei Versteigerungen erzielen sie Rekord-Summen. Die Y-Kollektiv-Reportage fragt: Wer bietet Millionen für Dino-Knochen? Warum? Und was sagt die Wissenschaft dazu?Im Rausch - Stell Dich Deiner Sucht!Doku-Serie (4 x 22 Min.)Ab 8. Dezember 2026Die Dokuserie begleitet fünf Menschen, deren Alltag von Verhaltenssüchten bestimmt wird: Shopping, Sport, Social Media, Pornografie, Dating und Sex. Gemeinsam wollen sie verstehen, warum sie nicht aufhören können. Gibt es einen Ausweg?team.recherche: Gefährlich schön - Das System hinter dem Boom der Beauty-OPsInvestigative Reportage (30 Min.)Ab 9. Dezember 2026Social Media setzt Schönheitsideale, die Beauty-Industrie verdient Milliarden. Immer jüngere Menschen lassen sich zu Schönheits-OPs verleiten - oft mit fatalen Folgen. Die Doku zeigt Risiken und Profiteure.Smillas Gespür für SchneeMini-Serie (6 x 45 Min.)Ab 11. Dezember 2026Als ihr Nachbarsjunge vom Dach stürzt, glaubt die Mathematikerin Smilla (Filippa Coster-Waldau) nicht an einen Unfall. Sie liest die Spuren im Schnee anders als die Polizei und nimmt eigene Ermittlungen auf. Near-Future-Adaption des Bestsellers von Peter Høeg.Bundesvibe: Gesundheit wird teurer! Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung?Reportage (30 Min.)Ab 12. Dezember 2026Medikamente werden teurer, Praxen stehen unter Druck, Wartezeiten sind lang. Vielerorts fehlen Psychotherapeuten, Haus- und Kinderärzte. Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung - und was bedeutet das konkret für uns?Minentaucher, Staffel 2 - Im Einsatz mit der Elitetruppe der BundeswehrDoku-Serie (5 x 30 Min.)Ab 14. Dezember 2026Sie haben eine der der härtesten Ausbildungen der Bundeswehr absolviert. Nun muss sich der Minentaucherlehrgang 2025 in Einsätzen beweisen. Wie schlagen sich die frisch gebackenen Elitesoldaten in ihrem gefährlichen Alltag?Aufputzt is' - Ein WeihnachtsdebakelSpielfilm (93 Min.)Ab 15. Dezember 2026Kultige Weihnachtskomödie aus Österreich um einen gestressten Patchwork-Papa mit Marlene Morreis, Adele Neuhauser und Kabarettistin Lisa EckharMoney Maker: Hamid Mossadegh - Zwischen Hypercars und CrashDokumentation (30 Min.)Ab 15. Dezember 2026Die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes, der als Kind aus dem Iran geflohen ist und zu einem der bekanntesten Luxusauto-Händler Deutschlands und zum Fernsehmoderator wurde.ARD Crime Time: Der skrupellose Apotheker · Millionen mit gestreckten ChemosTrue-Crime-Serie (3 x 30 Min.)Ab 16. Dezember 2026Es ist einer der größten deutschen Medizinskandale: Der Bottroper Apotheker Peter S. streckt über Jahre hinweg teure Krebsmedikamente und macht damit Millionen. Tausende schwer kranke Menschen erhalten statt Chemotherapien wirkungslose Infusionen.Ein Ort, der sich Zuhause nenntSpielfilme (2 x 90 Min.)Ab 18. Dezember 2026Eine Zeit der Umbrüche, ein Haus voller Erwartungen: Zwei Generationen starker Frauen prallen mit ihren Träumen von Selbstbestimmung im wilhelminischen Kaiserreich aufeinander. Bestsellerverfilmung mit Petra Schmidt-Schaller, Helena von Have, Anna Bederke, Sarah Giese, Heino Ferch und Ludwig Trepte.Die Prinzessin aus GlasMärchenfilm (60 Min.)Ab 18. Dezember 2026Prinzessin Anna wird entführt und in einer gläsernen Hülle gefangen gehalten. Alle Rettungsversuche scheitern - bis sich der taube Glasbläser Hans auf die gefährliche Reise macht.Handing over: Grand Amalia HotelDoku-Serie (5 x 30 Min.)Ab 19. Dezember 2026Ein Enkel, seine Oma, ein Hotel im Dornröschenschlaf: "Grand Amalia Hotel" erzählt mit Humor und Herz vom Generationenkonflikt und dem Versuch, gemeinsam etwas Neues auf die Beine zu stellen.Cold Case Kaspar HauserDokumentation (60 Min.)Ab 21. Dezember 2026Der Fall Kaspar Hauser zählt zu den größten historischen Mysterien. "Cold Case Kaspar Hauser" beleuchtet Herkunft, Leben und Tod des rätselhaften Jungen anhand neuer wissenschaftlicher Methoden und KI-Reenactments.Maria Wern, Kripo GotlandKrimi-Reihe (4 x 90 Min.)Ab 22. Dezember 2026Kriminalinspektorin Maria Wern (Eva Röse) muss nicht vier neue Fälle lösen, sondern auch ihr Beziehungs- und Familienleben neu austarieren. Zehnte Staffel der Erfolgsserie basierend auf Charakteren der schwedischen Krimiautorin Anna Jansson.Die Seenotretter, Staffel 3Doku-Serie (6 x 30 Min.)Ab 30. Dezember 2026Zwischen Sturm und meterhohen Wellen, bei Sonnenschein oder in tiefer Nacht: Seenotretter und Seenotretterinnen riskieren ihr Leben für Menschen in Not auf hoher See.Mehr zu den Highlightformate im digitalen Pressedossier. (https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek)Fotos bei ard-foto.de (https://www.ardfoto.de/)Eine fortlaufend aktualisierte Version des Newsletters, Pressedossiers und Ansichtsfolgen zu vielen Formaten finden Sie im ARD Presseservice: https://presse.daserste.de/Pressekontakt:Ingrid GüntherARD-ProgrammdirektionKommunikation / PRE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6383540