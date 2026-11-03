München (ots) -
Charité 1831
Serie (4 x 45 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Berlin, 1831: Die Cholera wütet, die Krankensäle füllen sich - und die Charité steht vor einer historischen Herausforderung. Mittendrin kämpft eine junge Frau nicht nur gegen die unbekannte Krankheit, sondern - als Mann verkleidet - auch um ihren Platz in der Medizin.
Westend Girl
Thriller-Drama-Serie (6 x 45 Min.)
Ab 4. Dezember 2026
Für die 18-jährige Ronja (Helena Zengel) zerbricht plötzlich ihre heile Welt: Ihre Eltern werden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Auf der Suche nach Erklärungen entdeckt Ronja deren geheimes Doppelleben.
Prange 2 - Man ist ja jetzt Paar
Spielfilm (90 Min.)
Ab 9. Dezember 2026
Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Ralf Prange (Bjarne Mädel) seiner Traumfrau Dörte (Katharina Marie Schubert) seine Liebe gestanden hat. Jetzt klopft der Alltag an. Und dann droht auch noch die Eigenbedarfs-Kündigung.
Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick
Satire (60 Min.)
Ab 17. Dezember 2026 | 21:30 Uhr
2026 war ein Jahr der Unwägbarkeiten - irgendwo zwischen größter Fußball-WM aller Zeiten, Tankrabatt und totaler Sonnenfinsternis anzusiedeln. Dieter Nuhr blickt satirisch zurück.
Louisenlund - Das Elite-Internat
Doku-Serie (3 x 40 Min.)
Ab 29. Dezember 2026
Mehr als Internat: Louisenlund ist eine Welt für sich. Ein Jahr lang begleitet die Serie vier Jugendliche - aus privilegierten Verhältnissen und Hochbegabte, die durch Förderung ihren Platz an der Schule finden - und stellt die Frage: Was bedeutet Elite heute?
ARD Wissen: Peptide, Kreatin & Co. - Der Supplement-Hype
Dokumentation (30 Min.)
Ab 1. Dezember 2026
Influencer befeuern mit fragwürdigen Gesundheitsversprechen einen Milliardenmarkt für Supplements. Dale Kientopf prüft Nutzen und Risiken und fragt: Warum glauben viele, ihren Körper ständig optimieren zu müssen?
Lost Boys - Der Fall US5
Dokumentation (60 Min.)
Ab 2. Dezember 2026
In den 2000er Jahren erobert die Castingband US5 die Charts. Fünf Jungs zwischen 16 und 23 sind plötzlich Stars. In der Doku sprechen die Bandmitglieder zum ersten Mal über ihre Zeit bei US5: über ihren kometenhaften Aufstieg und die Abgründe.
Handball-EM der Frauen
Sport-Event
Ab 3.-20. Dezember 2026
Ab dem 3. Dezember geht es für das deutsche Handball-Frauen-Nationalteam um den Europameistertitel. ARD und ZDF sind live dabei: alle deutschen Spiele sind im TV zu sehen, insgesamt 36 Spiele als Livestream in der Mediathek.
Tatort
Krimis (90 Min.)
4., 11., 18., 24., 27. und 30. Dezember 2026
Tatort: Lucys Geburtstag | Tatort: Heilung | Tatort: Murot und das Gespenst | Tatort: Die guten Leute | Tatort: Dann sind wir Helden | Tatort: Schützenfest
Y-Kollektiv: Auf der Spur des Dino-Hypes
Reportage (20 Min.)
Ab 7. Dezember 2026 | in der ARD Mediathek
Dino-Knochen sind das neue Sammel-Objekt der Reichen. Bei Versteigerungen erzielen sie Rekord-Summen. Die Y-Kollektiv-Reportage fragt: Wer bietet Millionen für Dino-Knochen? Warum? Und was sagt die Wissenschaft dazu?
Im Rausch - Stell Dich Deiner Sucht!
Doku-Serie (4 x 22 Min.)
Ab 8. Dezember 2026
Die Dokuserie begleitet fünf Menschen, deren Alltag von Verhaltenssüchten bestimmt wird: Shopping, Sport, Social Media, Pornografie, Dating und Sex. Gemeinsam wollen sie verstehen, warum sie nicht aufhören können. Gibt es einen Ausweg?
team.recherche: Gefährlich schön - Das System hinter dem Boom der Beauty-OPs
Investigative Reportage (30 Min.)
Ab 9. Dezember 2026
Social Media setzt Schönheitsideale, die Beauty-Industrie verdient Milliarden. Immer jüngere Menschen lassen sich zu Schönheits-OPs verleiten - oft mit fatalen Folgen. Die Doku zeigt Risiken und Profiteure.
Smillas Gespür für Schnee
Mini-Serie (6 x 45 Min.)
Ab 11. Dezember 2026
Als ihr Nachbarsjunge vom Dach stürzt, glaubt die Mathematikerin Smilla (Filippa Coster-Waldau) nicht an einen Unfall. Sie liest die Spuren im Schnee anders als die Polizei und nimmt eigene Ermittlungen auf. Near-Future-Adaption des Bestsellers von Peter Høeg.
Bundesvibe: Gesundheit wird teurer! Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung?
Reportage (30 Min.)
Ab 12. Dezember 2026
Medikamente werden teurer, Praxen stehen unter Druck, Wartezeiten sind lang. Vielerorts fehlen Psychotherapeuten, Haus- und Kinderärzte. Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung - und was bedeutet das konkret für uns?
Minentaucher, Staffel 2 - Im Einsatz mit der Elitetruppe der Bundeswehr
Doku-Serie (5 x 30 Min.)
Ab 14. Dezember 2026
Sie haben eine der der härtesten Ausbildungen der Bundeswehr absolviert. Nun muss sich der Minentaucherlehrgang 2025 in Einsätzen beweisen. Wie schlagen sich die frisch gebackenen Elitesoldaten in ihrem gefährlichen Alltag?
Aufputzt is' - Ein Weihnachtsdebakel
Spielfilm (93 Min.)
Ab 15. Dezember 2026
Kultige Weihnachtskomödie aus Österreich um einen gestressten Patchwork-Papa mit Marlene Morreis, Adele Neuhauser und Kabarettistin Lisa Eckhar
Money Maker: Hamid Mossadegh - Zwischen Hypercars und Crash
Dokumentation (30 Min.)
Ab 15. Dezember 2026
Die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes, der als Kind aus dem Iran geflohen ist und zu einem der bekanntesten Luxusauto-Händler Deutschlands und zum Fernsehmoderator wurde.
ARD Crime Time: Der skrupellose Apotheker · Millionen mit gestreckten Chemos
True-Crime-Serie (3 x 30 Min.)
Ab 16. Dezember 2026
Es ist einer der größten deutschen Medizinskandale: Der Bottroper Apotheker Peter S. streckt über Jahre hinweg teure Krebsmedikamente und macht damit Millionen. Tausende schwer kranke Menschen erhalten statt Chemotherapien wirkungslose Infusionen.
Ein Ort, der sich Zuhause nennt
Spielfilme (2 x 90 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Eine Zeit der Umbrüche, ein Haus voller Erwartungen: Zwei Generationen starker Frauen prallen mit ihren Träumen von Selbstbestimmung im wilhelminischen Kaiserreich aufeinander. Bestsellerverfilmung mit Petra Schmidt-Schaller, Helena von Have, Anna Bederke, Sarah Giese, Heino Ferch und Ludwig Trepte.
Die Prinzessin aus Glas
Märchenfilm (60 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Prinzessin Anna wird entführt und in einer gläsernen Hülle gefangen gehalten. Alle Rettungsversuche scheitern - bis sich der taube Glasbläser Hans auf die gefährliche Reise macht.
Handing over: Grand Amalia Hotel
Doku-Serie (5 x 30 Min.)
Ab 19. Dezember 2026
Ein Enkel, seine Oma, ein Hotel im Dornröschenschlaf: "Grand Amalia Hotel" erzählt mit Humor und Herz vom Generationenkonflikt und dem Versuch, gemeinsam etwas Neues auf die Beine zu stellen.
Cold Case Kaspar Hauser
Dokumentation (60 Min.)
Ab 21. Dezember 2026
Der Fall Kaspar Hauser zählt zu den größten historischen Mysterien. "Cold Case Kaspar Hauser" beleuchtet Herkunft, Leben und Tod des rätselhaften Jungen anhand neuer wissenschaftlicher Methoden und KI-Reenactments.
Maria Wern, Kripo Gotland
Krimi-Reihe (4 x 90 Min.)
Ab 22. Dezember 2026
Kriminalinspektorin Maria Wern (Eva Röse) muss nicht vier neue Fälle lösen, sondern auch ihr Beziehungs- und Familienleben neu austarieren. Zehnte Staffel der Erfolgsserie basierend auf Charakteren der schwedischen Krimiautorin Anna Jansson.
Die Seenotretter, Staffel 3
Doku-Serie (6 x 30 Min.)
Ab 30. Dezember 2026
Zwischen Sturm und meterhohen Wellen, bei Sonnenschein oder in tiefer Nacht: Seenotretter und Seenotretterinnen riskieren ihr Leben für Menschen in Not auf hoher See.
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Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6383540
Charité 1831
Serie (4 x 45 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Berlin, 1831: Die Cholera wütet, die Krankensäle füllen sich - und die Charité steht vor einer historischen Herausforderung. Mittendrin kämpft eine junge Frau nicht nur gegen die unbekannte Krankheit, sondern - als Mann verkleidet - auch um ihren Platz in der Medizin.
Westend Girl
Thriller-Drama-Serie (6 x 45 Min.)
Ab 4. Dezember 2026
Für die 18-jährige Ronja (Helena Zengel) zerbricht plötzlich ihre heile Welt: Ihre Eltern werden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Auf der Suche nach Erklärungen entdeckt Ronja deren geheimes Doppelleben.
Prange 2 - Man ist ja jetzt Paar
Spielfilm (90 Min.)
Ab 9. Dezember 2026
Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Ralf Prange (Bjarne Mädel) seiner Traumfrau Dörte (Katharina Marie Schubert) seine Liebe gestanden hat. Jetzt klopft der Alltag an. Und dann droht auch noch die Eigenbedarfs-Kündigung.
Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick
Satire (60 Min.)
Ab 17. Dezember 2026 | 21:30 Uhr
2026 war ein Jahr der Unwägbarkeiten - irgendwo zwischen größter Fußball-WM aller Zeiten, Tankrabatt und totaler Sonnenfinsternis anzusiedeln. Dieter Nuhr blickt satirisch zurück.
Louisenlund - Das Elite-Internat
Doku-Serie (3 x 40 Min.)
Ab 29. Dezember 2026
Mehr als Internat: Louisenlund ist eine Welt für sich. Ein Jahr lang begleitet die Serie vier Jugendliche - aus privilegierten Verhältnissen und Hochbegabte, die durch Förderung ihren Platz an der Schule finden - und stellt die Frage: Was bedeutet Elite heute?
ARD Wissen: Peptide, Kreatin & Co. - Der Supplement-Hype
Dokumentation (30 Min.)
Ab 1. Dezember 2026
Influencer befeuern mit fragwürdigen Gesundheitsversprechen einen Milliardenmarkt für Supplements. Dale Kientopf prüft Nutzen und Risiken und fragt: Warum glauben viele, ihren Körper ständig optimieren zu müssen?
Lost Boys - Der Fall US5
Dokumentation (60 Min.)
Ab 2. Dezember 2026
In den 2000er Jahren erobert die Castingband US5 die Charts. Fünf Jungs zwischen 16 und 23 sind plötzlich Stars. In der Doku sprechen die Bandmitglieder zum ersten Mal über ihre Zeit bei US5: über ihren kometenhaften Aufstieg und die Abgründe.
Handball-EM der Frauen
Sport-Event
Ab 3.-20. Dezember 2026
Ab dem 3. Dezember geht es für das deutsche Handball-Frauen-Nationalteam um den Europameistertitel. ARD und ZDF sind live dabei: alle deutschen Spiele sind im TV zu sehen, insgesamt 36 Spiele als Livestream in der Mediathek.
Tatort
Krimis (90 Min.)
4., 11., 18., 24., 27. und 30. Dezember 2026
Tatort: Lucys Geburtstag | Tatort: Heilung | Tatort: Murot und das Gespenst | Tatort: Die guten Leute | Tatort: Dann sind wir Helden | Tatort: Schützenfest
Y-Kollektiv: Auf der Spur des Dino-Hypes
Reportage (20 Min.)
Ab 7. Dezember 2026 | in der ARD Mediathek
Dino-Knochen sind das neue Sammel-Objekt der Reichen. Bei Versteigerungen erzielen sie Rekord-Summen. Die Y-Kollektiv-Reportage fragt: Wer bietet Millionen für Dino-Knochen? Warum? Und was sagt die Wissenschaft dazu?
Im Rausch - Stell Dich Deiner Sucht!
Doku-Serie (4 x 22 Min.)
Ab 8. Dezember 2026
Die Dokuserie begleitet fünf Menschen, deren Alltag von Verhaltenssüchten bestimmt wird: Shopping, Sport, Social Media, Pornografie, Dating und Sex. Gemeinsam wollen sie verstehen, warum sie nicht aufhören können. Gibt es einen Ausweg?
team.recherche: Gefährlich schön - Das System hinter dem Boom der Beauty-OPs
Investigative Reportage (30 Min.)
Ab 9. Dezember 2026
Social Media setzt Schönheitsideale, die Beauty-Industrie verdient Milliarden. Immer jüngere Menschen lassen sich zu Schönheits-OPs verleiten - oft mit fatalen Folgen. Die Doku zeigt Risiken und Profiteure.
Smillas Gespür für Schnee
Mini-Serie (6 x 45 Min.)
Ab 11. Dezember 2026
Als ihr Nachbarsjunge vom Dach stürzt, glaubt die Mathematikerin Smilla (Filippa Coster-Waldau) nicht an einen Unfall. Sie liest die Spuren im Schnee anders als die Polizei und nimmt eigene Ermittlungen auf. Near-Future-Adaption des Bestsellers von Peter Høeg.
Bundesvibe: Gesundheit wird teurer! Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung?
Reportage (30 Min.)
Ab 12. Dezember 2026
Medikamente werden teurer, Praxen stehen unter Druck, Wartezeiten sind lang. Vielerorts fehlen Psychotherapeuten, Haus- und Kinderärzte. Wie sicher ist unsere medizinische Versorgung - und was bedeutet das konkret für uns?
Minentaucher, Staffel 2 - Im Einsatz mit der Elitetruppe der Bundeswehr
Doku-Serie (5 x 30 Min.)
Ab 14. Dezember 2026
Sie haben eine der der härtesten Ausbildungen der Bundeswehr absolviert. Nun muss sich der Minentaucherlehrgang 2025 in Einsätzen beweisen. Wie schlagen sich die frisch gebackenen Elitesoldaten in ihrem gefährlichen Alltag?
Aufputzt is' - Ein Weihnachtsdebakel
Spielfilm (93 Min.)
Ab 15. Dezember 2026
Kultige Weihnachtskomödie aus Österreich um einen gestressten Patchwork-Papa mit Marlene Morreis, Adele Neuhauser und Kabarettistin Lisa Eckhar
Money Maker: Hamid Mossadegh - Zwischen Hypercars und Crash
Dokumentation (30 Min.)
Ab 15. Dezember 2026
Die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes, der als Kind aus dem Iran geflohen ist und zu einem der bekanntesten Luxusauto-Händler Deutschlands und zum Fernsehmoderator wurde.
ARD Crime Time: Der skrupellose Apotheker · Millionen mit gestreckten Chemos
True-Crime-Serie (3 x 30 Min.)
Ab 16. Dezember 2026
Es ist einer der größten deutschen Medizinskandale: Der Bottroper Apotheker Peter S. streckt über Jahre hinweg teure Krebsmedikamente und macht damit Millionen. Tausende schwer kranke Menschen erhalten statt Chemotherapien wirkungslose Infusionen.
Ein Ort, der sich Zuhause nennt
Spielfilme (2 x 90 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Eine Zeit der Umbrüche, ein Haus voller Erwartungen: Zwei Generationen starker Frauen prallen mit ihren Träumen von Selbstbestimmung im wilhelminischen Kaiserreich aufeinander. Bestsellerverfilmung mit Petra Schmidt-Schaller, Helena von Have, Anna Bederke, Sarah Giese, Heino Ferch und Ludwig Trepte.
Die Prinzessin aus Glas
Märchenfilm (60 Min.)
Ab 18. Dezember 2026
Prinzessin Anna wird entführt und in einer gläsernen Hülle gefangen gehalten. Alle Rettungsversuche scheitern - bis sich der taube Glasbläser Hans auf die gefährliche Reise macht.
Handing over: Grand Amalia Hotel
Doku-Serie (5 x 30 Min.)
Ab 19. Dezember 2026
Ein Enkel, seine Oma, ein Hotel im Dornröschenschlaf: "Grand Amalia Hotel" erzählt mit Humor und Herz vom Generationenkonflikt und dem Versuch, gemeinsam etwas Neues auf die Beine zu stellen.
Cold Case Kaspar Hauser
Dokumentation (60 Min.)
Ab 21. Dezember 2026
Der Fall Kaspar Hauser zählt zu den größten historischen Mysterien. "Cold Case Kaspar Hauser" beleuchtet Herkunft, Leben und Tod des rätselhaften Jungen anhand neuer wissenschaftlicher Methoden und KI-Reenactments.
Maria Wern, Kripo Gotland
Krimi-Reihe (4 x 90 Min.)
Ab 22. Dezember 2026
Kriminalinspektorin Maria Wern (Eva Röse) muss nicht vier neue Fälle lösen, sondern auch ihr Beziehungs- und Familienleben neu austarieren. Zehnte Staffel der Erfolgsserie basierend auf Charakteren der schwedischen Krimiautorin Anna Jansson.
Die Seenotretter, Staffel 3
Doku-Serie (6 x 30 Min.)
Ab 30. Dezember 2026
Zwischen Sturm und meterhohen Wellen, bei Sonnenschein oder in tiefer Nacht: Seenotretter und Seenotretterinnen riskieren ihr Leben für Menschen in Not auf hoher See.
Mehr zu den Highlightformate im digitalen Pressedossier. (https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek)
Fotos bei ard-foto.de (https://www.ardfoto.de/)
Eine fortlaufend aktualisierte Version des Newsletters, Pressedossiers und Ansichtsfolgen zu vielen Formaten finden Sie im ARD Presseservice: https://presse.daserste.de/
Pressekontakt:
Ingrid Günther
ARD-Programmdirektion
Kommunikation / PR
E-Mail: presse.daserste@ard.de
Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6383540
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