Mit der erfolgreichen Übernahme - 94,8 Prozent der Aktionäre haben das Angebot bisher angenommen - der Addiko Bank AG (es fehlen noch Genehmigungen) öffnen sich für die Raiffeisen Bank International AG (RBI) Türen zu neuen, aber auch bereits bekannten - weil einst verlassenen - Märkten. Denn aus Slowenien war die RBI 2016 mit fliegenden Fahnen abgereist. Jetzt bekommt sie wieder (unfreiwillig?) einen Fuß in die Tür. Und seien wir uns ehrlich, mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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