Zürich - Die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) hat die Einführung eines neuen Verwaltungssystems sistiert. Nach einem Cyberangriff im September laufen nun die Ermittlungen. Erst wenn der Cyberangriff umfassend aufgearbeitet sei, soll der Stiftungsrat entscheiden, ob ein ein neues Verwaltungssystem eingeführt wird, teilte die Pensionskasse Zürich am Dienstag mit. Die Sicherheit der Daten der Versicherten gehe vor. Eigentlich wollte die PKZH Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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