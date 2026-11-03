NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv herausgeragt habe der Ausblick auf das Jahr 2027, für das die Italiener mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Nettozinsüberschusses rechneten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
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