Der politische Gegenwind für die amtierende US-Regierung am heutigen Wahltag schickt die Rohstoffmärkte in eine kurzfristige Schockstarre. Die seit Wochen anhaltende Konsolidierung in den Metallpreisen setzt sich unvermindert fort. Die Prognosen für die wegweisenden Midterm-Elections zeigen, dass Donald Trump und seine Partei Gefahr laufen, ihre bisherige hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses an die Demokraten zu verlieren. Ein solcher Machtwechsel im Repräsentantenhaus und potenziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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