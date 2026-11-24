Düsseldorf/Warstein (ots) -Klüh Catering übernimmt ab sofort die gastronomische Versorgung bei der Infineon Technologies AG in Warstein. Das Verpflegungsangebot richtet sich an die rund 2.200 Mitarbeitenden vor Ort.Zum Leistungsumfang von Klüh gehören die Bewirtschaftung des bestehenden Betriebsrestaurants mit Frühstücks- und Mittagsangebot, Automatenversorgung sowie Konferenz- und Eventservice. Ergänzt wird das Angebot durch eine Barista-Kaffeebar. Eine dritte Gastronomie im kürzlich neu eröffneten Innovationscenter am Standort bietet zudem neben Frühstück und Mittagessen auch eine Versorgung für die Spätschicht.Bei der Umsetzung kommen unter anderem Frontcooking und Counter mit wechselnden Aktionsangeboten zum Einsatz. Auch der bestehende Gastronomiebereich wurde im Zuge der Übernahme neugestaltet. Für kürzere Wartezeiten an den Kassen ist zudem der Einsatz eines KI-gestützten Kassensystems vorgesehen. Die sogenannten "sehenden Kassen" erkennen die Speisen und Getränke auf dem Tablett der Tischgäste automatisch und erfassen sie für den Bezahlvorgang. Dadurch wird der Kassiervorgang beschleunigt und die Wartezeit für die Gäste deutlich reduziert."Mit dem neuen gastronomischen Konzept wollen wir das Angebot am Standort gezielt weiterentwickeln und unterschiedliche Bedürfnisse der Mitarbeitenden abdecken - vom Frühstück über das Mittagessen bis zur Versorgung in der Spätschicht", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering. "Dabei verbinden wir ein attraktives Speisenangebot mit modernen Technologien und einer verlässlichen Dienstleistung."Der Infineon-Betrieb in Warstein ist ein internationaler Innovations- und Fertigungsstandort für Leistungshalbleitermodule, die unter anderem in Wind- und Photovoltaikanlagen, industriellen Antrieben, Batteriespeichern, Schienenfahrzeugen, Elektrofahrzeugen sowie in der Energieinfrastruktur zum Einsatz kommen. Am Standort arbeiten Menschen aus über 40 Nationen. Die Infineon Technologies AG mit Sitz in Neubiberg bei München ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Energiesysteme und das Internet der Dinge (IoT). Das Unternehmen entwickelt und produziert Halbleiter- und Systemlösungen, die unter anderem zur Energieeffizienz, Elektrifizierung und Digitalisierung beitragen, und beschäftigt weltweit rund 57.000 Mitarbeitende.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2026). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6397187