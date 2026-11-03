Mainz (ots) -
Woche 46/26
Sa., 07.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Jung und Macher
Firmengründer mit Anfang 20
Film von Juliane Koch und Christian Brandt
Deutschland 2026
Im Streaming: 6. November 2026, 06.00 Uhr bis 6. November 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 08.11., 5.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6383557
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Sa., 07.11.
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17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Jung und Macher
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Film von Juliane Koch und Christian Brandt
Deutschland 2026
Im Streaming: 6. November 2026, 06.00 Uhr bis 6. November 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 08.11., 5.00 Uhr beachten.)
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