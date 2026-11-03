Sax Power kündigt den Ausbau seiner Produktionskapazität für Batteriespeichersysteme von aktuell 10. 000 auf 15. 000 Einheiten pro Jahr an. Das ist zwar nach wie eine im Vergleich mit großen Herstellern sehr geringe Zahl, erstaunlich ist aber die dahinterstehende Entwicklung: Das Unternehmen aus Erbach bei Ulm verzeichnet im laufenden Jahr eine Absatzsteigerung um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Konkrete Zahlen hierzu, etwa Stückzahlen, Gesamtkapazität oder -leistung der verkauften Systeme teilt Sax Power allerdings nicht mit. Mit seinem Multilevel-Konzept hat Sax Power im Heimspeicher-Marktsegment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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