Aktie im Fokus: Continental | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die EU-Kommission hat grünes Licht für den Verkauf von ContiTech gegeben. Damit kann Continental den strategischen Konzernumbau und die Fokussierung auf das automobile Kerngeschäft konsequent vorantreiben. Charttechnisch ringt die Continental Aktie derzeit jedoch mit wichtigen gleitenden Durchschnitten.

- Continental: ISIN: DE0005439004 - WKN: 543900 - Ticker: CON

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Portfolio-Bereinigung schreitet voran: Die EU-Kommission hat die 4-Milliarden-Euro-Transaktion für ContiTech freigegeben; zusammen mit dem mycar-Verkauf fokussiert Continental die Bilanz gezielt auf das Kerngeschäft.

Charttechnische Hürde im Tageschart: Unterhalb der eng beieinanderliegenden Durchschnitte (SMA20 bei 68,17 EUR und SMA50 bei 68,91 EUR) dominiert das Abwärtsrisiko; ein Richtungswechsel erfordert einen Tagesschluss über 72,75 EUR.

Konkrete Zielzonen definiert: Auf der Unterseite droht bei fortgesetzter Schwäche das Schließen des offenen Gaps bei 62,90 EUR; auf der Oberseite fungiert die Marke von 68,86-68,91 EUR als unmittelbare Ausbruchsbarriere.

Fundamentaldaten - Kennzahlen

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 67,28 EUR Marktkapitalisierung 13,46 Mrd. EUR Konzernumsatz (2025) 39,7 Mrd. EUR (Korrekturhinweis: Conti erzielt rund 40 Mrd. EUR; Angabe im Entwurf von 19,68 Mio. EUR war ein Typo) Eigenkapitalquote (2025) 23,73 % KGV 2026e 12,83 4-Wochen-Performance -3,88 % Bewertung Leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026e 4,14 % Branche - Sektor Automobilzulieferer - DAX

Parkettgeflüster: Konzernumbau nimmt Fahrt auf

Die EU-Kommission hat den geplanten Verkauf von ContiTech offiziell freigegeben. Aufgrund der Marktanteile bestehen aus Sicht der europäischen Wettbewerbshüter keine kartellrechtlichen Bedenken. Der im Juli vereinbarte Unternehmenswert beläuft sich auf 4,0 Mrd. EUR, zuzüglich potenzieller erfolgsabhängiger Earn-Out-Komponenten von bis zu 250 Mio. EUR in den Folgejahren.

Bereits Ende September trennte sich der DAX-Konzern von der australischen Tochtergesellschaft mycar Tyre - Auto (eine der führenden Werkstatt- und Reifenserviceketten Australiens mit rund 1.600 Mitarbeitern an 280 Standorten) an die chinesische Plattform Tuhu. Dieser Transaktion lag ein Unternehmenswert von 250 Mio. EUR zugrunde. Continental behält über bestehende Vertriebsstrukturen vor Ort den Marktzugang und setzt die Kooperation mit mycar fort.

Beide Deinvestitionen unterstreichen die konsequente Neuausrichtung des Managements: Bilanzstärkung, Komplexitätsabbau und Bündelung der Ressourcen auf margenstarke Kernfelder.

Chartcheck: Continental Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das im Juli markierte Jahreshoch wurde am Markt rasch für Gewinnmitnahmen genutzt. In der Folge setzte die Continental Aktie zurück. Zwar bot die SMA200 (aktuell bei 68,58 EUR) zeitweise Halt, nachfolgende Erholungsversuche scheiterten jedoch wiederholt an der SMA50 (aktuell bei 68,91 EUR).

Da der Ausbruch über die SMA50 ausblieb, dominierte zuletzt erneut Verkaufsdruck. Die Aktie notiert per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 68,17 EUR).

Abwärtsrisiken: Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 verharrt, bleibt das Setup anfällig. Setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, droht zunächst ein Schließen des offenen GAPs bei 62,90 EUR . Findet das Papier dort keinen Boden, rückt das Jahrestief aus dem März in den Fokus.

Aufwärtschancen: Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, muss die Continental Aktie die eng beieinander liegenden Durchschnittslinien (SMA20, SMA200, SMA50) dynamisch per Kurssprung (Gap-up) oder mit hohem Momentum überwinden. Ein echter Trendwechsel entsteht erst bei einem bestätigten Tagesschlusskurs über 72,75 EUR....

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