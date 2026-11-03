Berlin (ots) -Caroline Schmutte übernimmt zum 1. März 2027 die Position der Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland. Sie folgt auf Florian Westphal, der zum 1. Januar 2027 als Director Global Communication and Advocacy zu UNICEF nach New York wechselt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Tania Roach als Vorständin für Markenführung, Marketing und Fundraising um weitere fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gibt es Veränderungen: Oliver Herrgesell wurde zum Vorsitzenden und Prof. Dr. Elke Eller zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Damit setzt Save the Children auf Kontinuität und auf neue Impulse, um weiterhin kraftvoll für die strategische Weiterentwicklung der Organisation und ihr Engagement zur Stärkung der Rechte von Kindern zu wirken.Caroline Schmutte vereint umfassende internationale Führungserfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Arbeit und die Ziele von Save the Children. Sie ist Senior Advisor für ausgewählte Organisationen im sozialen Bereich und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen globaler Entwicklungszusammenarbeit, Philanthropie und strategischer Organisationsentwicklung. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei McKinsey & Company in Deutschland, den USA und Afrika, und arbeitete anschließend in der Weltbank. Von 2013 bis 2018 leitete sie das Deutschlandbüro der Bill & Melinda Gates Foundation. Anschließend baute sie das Deutschlandbüro des Wellcome Trust auf und übernahm die Leitung der europäischen Regierungsbeziehungen der Stiftung. Zudem war sie Geschäftsführerin des Berlin Global Dialogue. Von 2018 bis Oktober dieses Jahres war sie Mitglied im Aufsichtsrat von Save the Children Deutschland, seit 2019 dessen Vorsitzende.Tania Roach leitet seit Januar 2024 als Vorständin der Organisation Markenführung, Marketing und Fundraising mit großem Erfolg. Unter ihrer Leitung konnten zusätzliche private Spenden einen Teil der weggefallenen staatlichen Mittel auffangen. Zuvor hat sie unter anderem in leitenden Marketing- und Vertriebspositionen bei AkzoNobel sowie in der Geschäftsleitung von WWF Deutschland umfassende Erfahrungen gesammelt im operativen wie strategischen B2B- und B2C-Marketing, Brand-Management und im Vertrieb.Oliver Herrgesell, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "In einer Zeit, in der die Anforderungen an Hilfsorganisationen dramatisch zunehmen, gewinnen wir mit Caroline Schmutte eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender internationaler Erfahrung und einem tiefen Verständnis dafür, wie politische, gesellschaftliche und institutionelle Veränderungen angestoßen werden können. Sie kennt die Organisation, ihre strategischen Herausforderungen und ihr gesellschaftliches Umfeld aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Aufsichtsrat sehr gut und bringt damit hervorragende Voraussetzungen mit, um ihre Weiterentwicklung als CEO zu gestalten. Zugleich freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit Tania Roach fortzusetzen. In Zeiten unsicherer institutioneller Finanzierung hat die Organisation unter ihrer Führung eine breitere Spenderbasis aufgebaut und wesentlich zur finanziellen Stabilität beigetragen. Diese Personalentscheidungen schaffen eine wichtige Grundlage, um Save the Children Deutschland unter herausfordernden Bedingungen nahtlos weiterzuentwickeln und die Arbeit für Kinderrechte mit Nachdruck voranzubringen."Oliver Herrgesell: "Der Aufsichtsrat dankt Florian Westphal für die außerordentliche Integrität, das Verantwortungsbewusstsein und die Überzeugung, mit denen er sich für Kinder in Not eingesetzt und die Organisation kontinuierlich weiterentwickelt hat. Seine authentische und klare Stimme hat unsere Organisation sichtbarer gemacht und vielen Menschen die Bedeutung unserer Arbeit nahegebracht. Für seine Zukunft wünschen wir ihm von Herzen das Beste."Caroline Schmutte: "Die Lage für Kinder in der Welt wird schlechter. Da gilt es, unsere strategische Ausrichtung konsequent weiterzuentwickeln, auf der harten Arbeit der Spendergewinnung weiter aufzubauen, und uns auch den Herausforderungen einer agilen Organisation zu stellen. Gemeinsam werden wir diese Aufgabe sorgfältig und mit großem Verantwortungsbewusstsein angehen. Ich freue mich, mit so engagierten und talentierten Mitarbeitenden für das Wohl und die Rechte der Kinder zu arbeiten."Tania Roach: "Ich freue mich über die Chance, mit meinem engagierten Team weiter dazu beitragen zu können, einen Unterschied für Kinder in aller Welt zu machen. Wir planen, die erfolgreichen Fundraising- und Marketing-Strategien im privaten Spendenbereich fortzusetzen und weiterzuentwickeln."Florian Westphal führt Save the Children Deutschland seit Oktober 2021 als Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland. Er sagt: "Die Arbeit für Save the Children war für mich immer mehr als ein Beruf. Sie war Herzensangelegenheit. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Mitglieder, Mitarbeitende, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie der Aufsichtsrat entgegengebracht haben. Die Zusammenarbeit mit einem so engagierten Team und die Begegnungen mit Kindern und Familien, deren Leben wir gemeinsam verändert haben, werden mich stets begleiten. Ich freue mich darauf, mich künftig von einer anderen Seite aus für die Rechte von Kindern einzusetzen, und werde Save the Children Deutschland auch in meiner neuen Rolle eng verbunden bleiben."Die Arbeit von Save the Children Deutschland wird durch diese Wechsel nicht beeinträchtigt. Vorstand und Mitarbeitende setzen ihre Programme und Kampagnen unverändert mit großem Engagement fort, um die Welt zu einem besseren Ort für Kinder zu machen.Weitere Informationen für die Medien:Kurzbio Caroline SchmutteCaroline Schmutte ist Strategin, Ökonomin und Fürsprecherin für globale Entwicklungszusammenarbeit mit über zwanzig Jahren Erfahrung an der Schnittstelle von Philanthropie, internationaler Entwicklung und Nonprofit-Sektor. Sie hat bei globalen Gesundheits- und Entwicklungsorganisationen wie der Gates Foundation, Wellcome und der Weltbankgruppe zentrale Positionen in Advocacy, Regierungsbeziehungen und Förderstrategien verantwortet, baute als Head of European Government Relations das erste Auslandsbüro von Wellcome in Deutschland auf und war Gründungs-Geschäftsführerin des Berlin Global Dialogue. Ihre Laufbahn begann sie bei McKinsey & Company. Heute ist sie unabhängige Senior Advisor für Organisationen im Sozial- und Gesundheitssektor sowie Mitglied des European Council on Foreign Relations. Von 2018 bis 2026 war sie Mitglied des Aufsichtsrats von Save the Children Deutschland, seit 2019 als Vorsitzende.Kurzbio Oliver HerrgesellOliver Herrgesell ist Unternehmensberater. Er war für Kommunikation in den globalen Unternehmen WarnerMedia und Bertelsmann verantwortlich, hat die TV-Sender HBO Max und Premiere (Sky Deutschland) mitgegründet, sowie Zeitschriften und Zeitungen in Österreich und Deutschland. Seit Anfang 2010 ist er bei Save the Children, zunächst als Vorstand, seit 2016 als Mitglied des Aufsichtsrats.Kurzbio Elke EllerProf. Dr. Elke Eller war Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TUI Group sowie bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Financial Services für Personal und Organisation verantwortlich. Ihre Expertise umfasst internationale Unternehmensführung, Transformation und Corporate Governance. Heute ist sie Aufsichtsrätin der K+S AG und der Compass Group Deutschland GmbH, Honorarprofessorin an der Hochschule Worms, Investorin und Executive Coach. Seit 2025 gehört sie dem Aufsichtsrat von Save the Children Deutschland an.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 100 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.PressestelleTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 280Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/6383582