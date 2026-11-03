Im Übernahmepoker zwischen BASF und Evonik verschärft sich der Ton. Evonik kritisiert den Zeitpunkt des Vorstoßes scharf und pocht auf Eigenständigkeit. BASF weist die Vorwürfe zurück. Kommt der Deal überhaupt zustande? Im möglichen Milliardenpoker um Evonik fliegen die ersten verbalen Fetzen! Der Spezialchemiekonzern zeigt sich zunehmend verärgert über die Übernahmepläne des Konkurrenten BASF. Besonders der Zeitpunkt des Vorstoßes sorgt für Unmut. Während BASF die Vorteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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