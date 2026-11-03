Baden-Baden (ots) -Die neue Staffel von Debüt im Dritten präsentiert im November und Dezember 2026 fünf Spielfilme aus der SWR Nachwuchsredaktion. In großer Variationsbreite erzählen die Filmer und Filmerinnen darin Geschichten, die im Dorf, on the road oder im Taxi spielen, und in denen Menschen auf der Suche sind - nach Heimat, Zugehörigkeit, nach der Chance zum Aufbruch oder der Möglichkeit genau da zu bleiben, wo sie sein wollen. Lucia Chiarla mit "Es geht um Luis", Alison Kuhn mit "Holy Meat", Leis Bagdach mit "Im Rosengarten", Justine Bauer mit "Milch ins Feuer" und Josephine Frydetzki mit "Tage mit Naadirah" fesseln mit ihren unterschiedlichen Filmsprachen. Welche Welten dabei entstanden sind, ist ab 13.11. in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/debuet-im-dritten/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTgyNzMw) und ab 15.11. im SWR zu erleben. Alle Filme starten online first zwei Tage vor der linearen Ausstrahlung."Es geht um Luis" am 15.11., 22:30 Uhr im SWRIm zweiten Spielfilm von Lucia Chiarla (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/es-geht-um-luis-100.html) gerät der angespannte Alltag von Constanze und Jens aus den Fugen, als ihr Sohn Luis wegen seines Einhorn-Rucksacks in der Schule gemobbt wird. Zerrissen zwischen gesellschaftlicher Norm und dem Versuch, ihren Sohn zu schützen, drohen sie an einem Wertekonflikt zu scheitern. Lucia Chiarla verlegte in ihrer Adaption eines Theaterstücks von Paco Bezerra die Auseinandersetzungen zwischen den Eltern weitgehend in den beengten und gleichzeitig bewegten Raum von Jens' Taxi, wo sich unter ständigem Zeitdruck die Konflikte zuspitzen, aber auch ein verzweifelter Humor entsteht."Tage mit Naadirah" am 22.11., 22:45 Uhr im SWRUm die Freiheit und den Willen, Entscheidungen zu treffen, geht es im Film von Josephine Frydetzki (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/debuet-im-dritten-tage-mit-naadirah-102.html), in dem Chauffeur Daniel durch die Begegnung mit der selbstbewussten Katarerin Naadirah aus seinen eingefahrenen Denkbewegungen geworfen wird."Milch ins Feuer" am 29.11., 22:45 Uhr im SWRJustine Bauer (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/milch-ins-feuer-102.html) begleitet in ihrem Erstlingsfilm einen Sommer auf dem Land in Hohenlohe. Die Arbeiten auf dem Hof, das Erleben eines heißen Sommers, die Situation der Landwirtschaft und anstehende Entscheidungen im Leben der jungen Protagonistinnen stehen im Mittelpunkt des ruhig und poetisch erzählten Films, der fast nur draußen spielt und den hohenlohischen Dialekt einsetzt."Holy Meat" am 6.12., 22:45 Uhr im SWRIn der absurden Komödie eskaliert eine dörfliche Passionsinszenierung zu einem ausgelassenen blasphemischen Rave. Alison Kuhn (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/debuet-im-dritten-holy-meat-2026-100.html) erzählt aus den Perspektiven ihrer drei Hauptfiguren - einem aus Dänemark eingewanderten Pfarrer, einem am hauptstädtischen Off-Theater gecancelten Regisseur und einer Metzgerin wider Willen. Drei Gestrandete, deren Neuanfang sich inmitten schräger, aber gar nicht so hinterwäldlerischer Dorfbewohner:innen auf skurrile Weise ineinander spiegelt."Im Rosengarten" am 18.12.2026, 00:15 Uhr im SWRIm Debütfilm von Leis Bagdach (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/debuet-im-dritten-im-rosengarten-2026-100.html) muss Rapper Yak mitten in einer veritablen Sinnkrise die Verantwortung für seine bisher unbekannte Halbschwester aus Syrien übernehmen. Der Versuch, Latifa irgendwo unterzubringen, wird zur melancholisch-musikalischen Reise durch die Provinz, bei der Yak seinen unterschiedlichen Wurzeln, fehlgegangenen Entscheidungen und abgebrochenen Beziehungen nicht mehr ausweichen kann.Startrampe mit TraditionDebüt im Dritten des SWR fördert seit über 40 Jahren den fiktionalen Nachwuchs. Regisseur:innen und Autor:innen am Anfang ihrer filmischen Laufbahn erhalten die Chance, mit ihren ersten Filmen Kreativität und Können unter Beweis zu stellen und dabei ihre eigene Handschrift zu entwickeln. Neben den jährlichen Staffeln im SWR steuert Debüt im Dritten auch Filme zum ARD Debüt (https://www.ardmediathek.de/ard-debut) bei.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel und Audiodeskription.Pressedossier zur Staffel 2026 einschließlich Videointerviews mit den Filmer:innen unter SWR.de/pressedossier/debuet-im-dritten (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/debuet-im-dritten-132.html)Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter SWR (https://pn.deutschemailbox.de/prod/www/swr.li/debuetimdritten).li/debuetimdrittenFilme vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presseportal.SWR.de (https://presseportal.swr.de/index.php)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6383587