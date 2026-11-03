Schwyz - Fachleute diskutierten beim 20. Wirtschaftsforum Schwyz, wie der Weg des Kantons vom Armenhaus zum Wachstumstreiber in die Zukunft fortgesetzt werden kann. Die Referierenden waren SECO-Direktorin Helene Budliger Artieda, Kühne+Nagel-CEO Stefan Paul und Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann. ber 500 Gäste haben am 20. Wirtschaftsforum Schwyz im Mythenforum teilgenommen. "Das ist Rekord", erklärte Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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