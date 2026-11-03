New York - Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch unternommen. In der ersten Handelsstunde legte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,78 Prozent auf 28.208 Punkte zu. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir. Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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