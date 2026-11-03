Mit Kurszuwächsen von über +160% gehört die Aktie von Marathon Petroleum in diesem Jahr zu den besten Performern im S&P 500. Nun hat der US-Raffineriegigant Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Geben sie der Aktie nach der jüngsten Konsolidierung neuen Rückenwind oder ist das Potenzial erst einmal erschöpft? Gewinnsprung dank explodierender Raffineriemargen Die Zahlen haben es tatsächlich in sich: Im dritten Quartal erzielte Marathon einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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