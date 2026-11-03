Die Bayer-Aktie setzt ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und hat ausgehend vom Oktobertief inzwischen rund +27% an Wert gewonnen. Mit dem heutigen Tageshoch bei 53,94 € wurde sogar das bisherige Sommerhoch vom 3. Juli bei 53,92 € um zwei Cent überboten. In meinem Oktober-Beitrag "Jetzt rückt die 40-€-Marke näher" hatte ich noch vor einer Fortsetzung der Korrektur gewarnt. Doch anstatt weiter abzurutschen, übernahmen die Käufer wieder das Kommando ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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