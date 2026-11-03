Berlin (ots) -Klimaangst belastet junge Menschen. Mehr als die Hälfte der Studierenden in Deutschland berichtet von starker bis extrem starker Angst vor dem Klimawandel und psychischer Belastung. Doch wie gehen junge Menschen mit diesen Zukunftssorgen um? Führt Klimaangst zu Protest und Engagement - oder zu Ohnmacht und Resignation? Und was kann helfen, die psychischen Folgen des Klimawandels zu bewältigen?Erste, bislang unveröffentlichte Ergebnisse eines neuen Präventionsprogramms machen Mut: 84 Prozent der Teilnehmenden gaben in der Pilotphase an, sich durch die Präventionsangebote gestärkt zu fühlen.Das mehrstufige Programm wurde von der mkk - meine krankenkasse gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und Studierenden entwickelt. Ziel ist es, junge Menschen im Umgang mit Klimaangst zu unterstützen, ihre psychische Gesundheit zu stärken und ihnen neue Handlungsperspektiven zu eröffnen.Die mkk - meine krankenkasse stellt den neuen Präventionsansatz und die Ergebnisse aus der Pilotphase am Mittwoch, 11. November 2026, in Berlin erstmals öffentlich vor.Unter dem Titel "KOPFKLIMA - zwischen Klima, Psyche und Zukunft" diskutieren Fachleute aus Wissenschaft, Politik und Medien gemeinsam mit Studierenden darüber, wie sich Klimaangst auf junge Menschen auswirkt, welche Rolle Protest und gesellschaftliches Engagement spielen und wie wirksame Prävention an Hochschulen aussehen kann.Dabei geht es auch um eine gesellschaftliche Zukunftsfrage: Welche Folgen hat es für Hochschulen, das Gesundheitswesen und die Arbeitswelt von morgen, wenn junge Menschen mit der Sorge aufwachsen, dass ihre Zukunft bedroht ist?KOPFKLIMA - zwischen Klima, Psyche und ZukunftMittwoch, 11. November 2026- Einlass: 16:00 Uhr, Beginn: 16:30 Uhr- PalaisPopulaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin16:30 Uhr | Eröffnung- Andrea Galle, mkk - meine krankenkasse- Prof. Dr. Walter Leal, HAW Hamburg16:35 Uhr | Politisches Grußwort- Johannes Wagner, MdB, Bündnis 90/Die Grünen16:45 Uhr | Keynote"Klimaangst und neue Herausforderungen - Zukunft gesund gestalten"- Lea Dohm, Psychologin, KLUG e. V.17:05 Uhr | Erkenntnisse & MaßnahmenVorstellung des neuen Präventionsprogramms und erster Ergebnisse aus der Pilotphase- Manuel Voigt, IfG GmbH- Juliane Stolz, HAW Hamburg17:25 Uhr | Podiumsdiskussion"Klima, mentale Gesundheit & Zukunft" mit Lea Dohm, Andrea Galle, Virginia Persico (Studentin), Toralf Staud (Journalist und Buchautor) sowie Juliane Stolz (HAW Hamburg).Hinweis für Redaktionen:Im Rahmen der Veranstaltung werden die Ergebnisse aus der Pilotphase und die einzelnen Präventionsmodule erstmals öffentlich vorgestellt. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit für Gespräche mit den Projektverantwortlichen, wissenschaftlichen Fachleuten und Studierenden.Anmeldung, auch für den Livetream TIMIFY (https://reserve.timify.com/5f0db964cb332712d1236bd5?id=5f0db964cb332712d1236bd5&show-locations-by-ids=5f0db964cb332712d1236bd5)Pressekontakt:Annette RogallaPressesprecherinpresse@meine-krankenkasse.deTel. 0162 20221133mkk - meine krankenkassePrenzlauer Allee 9610409 Berlinwww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: mkk - meine krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60426/6383627