Die Vonovia-Aktie steht vor den Quartalszahlen am Mittwoch im Fokus. JPMorgan hat das Kursziel zwar von 26 auf 24,50 Euro gesenkt, hält aber an der Einstufung "Overweight" fest. Beim aktuellen Kurs von rund 16,40 Euro entspricht das weiterhin einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von knapp 49 Prozent.Kursziel fällt Analyst Neil Green hat seine Prognosen vor den detaillierten Q3-Zahlen vorsichtiger gestaltet. Hintergrund sind bereits bekannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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