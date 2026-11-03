Die letzten offiziellen Zubauzahlen aus dem September zeigten es noch nicht - das erhöhte Interesse der Kunden an einer Photovoltaik-Anlage auf den letzten Drücker. Die Jahresendrallye, fast schon Tradition im Solarhandwerk, schien sich zu verspäten. Inzwischen mehren sich aber die Anzeichen, dass Kunden ihre Pläne vorziehen, um den mit der EEG-Novelle zu Jahresbeginn 2027 drohenden Förderkürzungen zu entgehen. So berichtet Daniel Schmitt, Geschäftsführer bei Memodo: "Wir sehen definitiv Vorzieheffekte. " Der Auftragseingang im September und Oktober sei deutlich erhöht und er erwarte einen weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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