DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG ändert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG ändert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Düsseldorf (pta000/03.11.2026/17:10 UTC+1)

Die bisherige Prognose der bet-at-home.com AG (im Folgenden "Gesellschaft") für das Geschäftsjahr 2026 sah für den Konzern einen Brutto-Wett- und Gamingertrag (im Folgenden "GGR") von TEUR 46.000 bis TEUR 54.000 sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen* von TEUR 0,00 bis TEUR 4.000 vor. Auf Grundlage der heute aktualisierten Planungsannahmen rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 im Konzern nunmehr mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen TEUR -1.600 und TEUR 0,00. Für den GGR beträgt die Prognosebandbreite nunmehr TEUR 46.000 bis TEUR 49.000; innerhalb dieser Spanne wird aktuell ein GGR von TEUR 47.000 erwartet.

Das EBITDA vor Sondereinflüssen wird wesentlich durch in der ursprünglichen Planung nicht enthaltene Aufwendungen von rund TEUR 800 für Maßnahmen zur mittel- und langfristigen Optimierung des digitalen Marketings und des Bestandskundenmanagements beeinflusst. Die Maßnahmen wurden vom im April 2026 neu bestellten Vorstand veranlasst. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich aus den Maßnahmen spätestens im kommenden Geschäftsjahr positive Auswirkungen ergeben sollten.

*(Das EBITDA vor Sondereinflüssen stellt das operative Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns vor Sondereffekten dar, d.h. das Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns bereinigt um Sonderaufwendungen und Sondererträge (zu Sondereinflüssen können u.a. Restrukturierungen, Rechtsfälle im Zusammenhang mit Kundenklagen sowie Schließungen oder Veräußerungen von Unternehmensteilen gehören).

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November 03, 2026 11:10 ET (16:10 GMT)