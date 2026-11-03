Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
4,7 Mrd. USD aus Washington für alte Bohrlöcher: Wer sichert sich die Aufträge?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0DNAY | ISIN: DE000A0DNAY5 | Ticker-Symbol: ACX
Xetra
03.11.26 | 17:35
2,580 Euro
-2,27 % -0,060
Branche
Internet
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BET-AT-HOME.COM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BET-AT-HOME.COM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4802,68018:03
2,5202,64017:36
Dow Jones News
03.11.2026 17:45 Uhr
225 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG ändert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG ändert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG ändert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Düsseldorf (pta000/03.11.2026/17:10 UTC+1)

Die bisherige Prognose der bet-at-home.com AG (im Folgenden "Gesellschaft") für das Geschäftsjahr 2026 sah für den Konzern einen Brutto-Wett- und Gamingertrag (im Folgenden "GGR") von TEUR 46.000 bis TEUR 54.000 sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen* von TEUR 0,00 bis TEUR 4.000 vor. Auf Grundlage der heute aktualisierten Planungsannahmen rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 im Konzern nunmehr mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen TEUR -1.600 und TEUR 0,00. Für den GGR beträgt die Prognosebandbreite nunmehr TEUR 46.000 bis TEUR 49.000; innerhalb dieser Spanne wird aktuell ein GGR von TEUR 47.000 erwartet.

Das EBITDA vor Sondereinflüssen wird wesentlich durch in der ursprünglichen Planung nicht enthaltene Aufwendungen von rund TEUR 800 für Maßnahmen zur mittel- und langfristigen Optimierung des digitalen Marketings und des Bestandskundenmanagements beeinflusst. Die Maßnahmen wurden vom im April 2026 neu bestellten Vorstand veranlasst. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich aus den Maßnahmen spätestens im kommenden Geschäftsjahr positive Auswirkungen ergeben sollten.

*(Das EBITDA vor Sondereinflüssen stellt das operative Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns vor Sondereffekten dar, d.h. das Ergebnis des bet-at-home.com AG Konzerns bereinigt um Sonderaufwendungen und Sondererträge (zu Sondereinflüssen können u.a. Restrukturierungen, Rechtsfälle im Zusammenhang mit Kundenklagen sowie Schließungen oder Veräußerungen von Unternehmensteilen gehören).

Kontakt Investor Relations ir@bet-at-home.com +49 211 545 598 77 www.bet-at-home.ag

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Sulzbacher 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        sulzbacher@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793722200032 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 11:10 ET (16:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.