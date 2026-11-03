Die POET Technologies-Aktie befindet sich weiterhin im freien Fall und hat vom Mai-Hoch bei 20,81 US$ bis zum jüngsten Verlaufstief bereits rund -77% an Wert verloren. Unter der Headline "Die Bullen wetzen die Hörner" hatte ich am 9. September noch auf die Chancen einer Bodenbildung mit anschließendem Rally-Potenzial hingewiesen. Doch die Käufer konnten diese Chance nicht nutzen. Stattdessen wurden die damals entscheidenden Aufwärtstrendlinien sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de