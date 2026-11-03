Klarna, das Netzwerk für den Finanzalltag, gab heute eine erweiterte Vereinbarung mit Mollie bekannt, einem der führenden Zahlungsdienstleister Europas. Aufbauend auf ihrer bestehenden Partnerschaft bringt der neue Vertrag den mehr als 350.000 Händlern von Mollie zusätzliche Klarna-Funktionen, darunter ein verbessertes Streitfallmanagement und Devisenhandel für Verbraucher.

Die neuen Funktionen werden über alle Mollie-Integrationen hinweg eingeführt über direkte API, gehostete Zahlungsseiten sowie über das umfangreiche Plug-in-Ökosystem der Plattformpartner. Händler, die Klarna bereits über Mollie anbieten, erhalten über ihre bestehende Integration Zugriff auf diese Funktionen. Händler, die Klarna noch nicht nutzen, können an der Kasse die Optionen "Sofort bezahlen", "In 3 zinsfreien Raten bezahlen" und "Finanzierung" anbieten und diese innerhalb weniger Minuten aktivieren. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von GoCardless durch Mollie und die Abdeckung aller EWR-Märkte erweitert die erweiterte Vereinbarung die Reichweite und das Produktangebot von Klarna in der gesamten Region.

"Diese vertiefte Vereinbarung mit Mollie eröffnet Klarna auf ganz neue Weise den Zugang zu Händlern in ganz Europa", sagte David Sykes, President und Chief Commercial Officer bei Klarna. "Wir haben dieses Partnerschaftsmodell entwickelt, um Vereinbarungen wie diese einfach und skalierbar zu gestalten: eine Integration, eine Vereinbarung, globale Reichweite vom ersten Tag an. Die Händler von Mollie in ganz Europa haben nun denselben nahtlosen Zugang zu Klarna, als hätten sie sich direkt mit uns verbunden."

"Die Expansion in neue Märkte sollte nicht bedeuten, dass man seinen Checkout neu aufbauen oder separate Verträge jonglieren muss", sagte Rogier Schoute, Chief Product Officer bei Mollie. "Unser Ziel war es schon immer, Zahlungen mühelos zu gestalten. Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Klarna können unsere Händler über die bereits genutzte Integration sofort 26 Märkte erschließen. Keine zusätzliche Entwicklung und keine neuen Verträge. Das bietet wachsenden Unternehmen die Skalierbarkeit und das Checkout-Erlebnis eines Großunternehmens, ohne den technischen Aufwand."

Mollie und Klarna sind langjährige Partner, die gemeinsam dazu beitragen, die Zahlungsauswahl für europäische Verbraucher zu erweitern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und basieren auf den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist das Netzwerk für den Finanzalltag. Mit weltweit über 120 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit der Mission, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,2 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.

Über Mollie

Mollie ist der führende Partner für Zahlungs- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen, mit Wurzeln in Europa und globaler Reichweite. Nach dem Zusammenschluss von Mollie und GoCardless bietet das Unternehmen Zahlungen, Konten und Unternehmensfinanzierungen aus einer Hand an und unterstützt so über 350.000 Unternehmen dabei, ihre Finanzen zu verwalten, zu optimieren und zu bewegen ganz gleich, wo sie tätig sind. Mit Niederlassungen in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und Australien sowie einem umfangreichen "Pay by Bank"-Netzwerk betreut Mollie Unternehmen von schnell wachsenden Start-ups bis hin zu Großunternehmen in mehr als 30 Märkten. Mollie wurde 2004 in Amsterdam gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zahlungen und Geldmanagement für jedes Unternehmen in Europa und darüber hinaus mühelos zu gestalten.

www.mollie.com

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

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