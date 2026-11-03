BERLIN (dpa-AFX) - Berlins CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Stefan Evers hat unmittelbar vor einem Treffen mit Vertretern von Grünen und SPD erneut angekündigt, Sondierungsgespräche anbieten zu wollen. Evers warnte vor einer Berliner Landesregierung unter linker Führung. Linke, Grüne und SPD haben am Montag ihre Koalitionsgespräche begonnen. "Solange es keinen Koalitionsvertrag gibt, gibt es immer auch Alternativen", sagte Evers. "Unsere Hand ist ausgestreckt, die Tür steht offen."

Evers betonte, es habe auch zuvor schon einen Austausch mit Grünen und SPD gegeben: "Wir haben durchgehend gesprochen. Wir treffen uns jetzt in der Konstellation zu dritt. Das lag jetzt weniger an uns als an der Terminfindung." Die Einladung zum heutigen Gespräch sei deutlich vor Beginn der Koalitionsverhandlungen ausgesprochen worden.

Er habe angekündigt, Sondierungsgespräche anzubieten und werde das auch tun. Auf die Frage, ob das realistisch sei, nachdem die Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD bereits begonnen haben, sagte der CDU-Politiker: "Wir haben in den letzten Wochen vieles erlebt, was es so bisher nicht gab."

Grüne und SPD hatten vor dem Treffen erklärt, dass sie von der CDU zu einem Gespräch über Themen wie den Landeshaushalt eingeladen worden seien, nicht über mögliche Sondierungen. Evers hatte bereits am Donnerstag angekündigt, Sondierungsgespräche anbieten zu wollen./ah/DP/zb