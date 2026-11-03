Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen richtungslosen Handelstag mit leichten Abgaben beendet. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt sorgten nur zwischenzeitlich für ein Plus bei den Indizes. Nachdem es in der Nacht auf Dienstag noch zu US-Angriffen auf eine iranische Insel gekommen war, berichteten am Dienstagnachmittag Vermittler aus dem Golfstaat Katar über neue Vorschläge, die einen Wiederausbruch des Kriegs vermeiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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