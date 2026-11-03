Die Ergebnisse der Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen im Juni werden um zwei Wochen vorverlegt

Dies gibt internationalen Studierenden mehr Zeit, um Studienplätze zu bestätigen, Visa zu beantragen und die Reise zu organisieren

Schüler, die an den Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen teilnehmen, erhalten ihre Prüfungsergebnisse der Juni-Prüfungsrunde ab 2027 fast zwei Wochen früher. Die Ergebnisse der Juni-Prüfungsrunde 2027 werden am 28. Juli 2027 veröffentlicht, wie die International Education Group bei Cambridge University Press Assessment (Cambridge) heute bekannt gab.

Diese Änderung ist eine Reaktion auf Rückmeldungen von Schulen, Schülern und Familien, wonach frühere Ergebnisse praktische Vorteile mit sich bringen würden. Frühere Ergebnisse geben den Schülern mehr Zeit, um Studienplätze zu bestätigen, die Immatrikulation abzuschließen, Visa zu beantragen und die Reise zu organisieren. Durch die Vorverlegung des Termins können Schüler in einigen Ländern noch im selben Kalenderjahr einen Studienplatz antreten, was bisher nicht möglich war.

Frühere Ergebnisse geben auch den Hochschulen mehr Zeit, Bewerbungen zu prüfen, Zulassungsangebote zu bestätigen und Rückfragen zu klären, und verschaffen ihnen mehr Sicherheit bei der Planung ihrer internationalen Zulassungen. Da die Zulassungsverfahren und akademischen Kalender von Land zu Land variieren, fallen die Vorteile eines früheren Ergebnistermins unterschiedlich aus. Ein Leitfaden für die einzelnen Länder ist verfügbar.

Rod Smith, Group Managing Director, International Education, sagte: "Viele Schulen und Schüler weltweit haben uns mitgeteilt, dass frühere Ergebnisse für sie einen echten Unterschied machen würden. Eine frühere Veröffentlichung der Ergebnisse gibt den Schülern mehr Zeit, ihre nächsten Schritte zu planen. Wir haben diesen Schritt sehr sorgfältig geplant, damit Schulen und Hochschulen das gleiche Vertrauen in die Ergebnisse haben können wie bisher."

Wachsende Nachfrage nach Cambridge International AS- und A-Levels

Die Anmeldezahlen für die Cambridge International AS- und A-Levels stiegen im Juni dieses Jahres um 5 gegenüber dem Vorjahr; fast 368.000 Schüler an 3.492 Schulen in 122 Ländern erhielten ihre Ergebnisse. Diese Abschlüsse, die von mehr als 2.500 Universitäten weltweit anerkannt werden, vermitteln den Lernenden das akademische Wissen, das selbstständige Denken und die Problemlösungsfähigkeiten, die für den Erfolg an der Universität und darüber hinaus erforderlich sind. Ihre Anerkennung reicht mittlerweile weit über traditionelle Ziele wie Großbritannien, die USA, Kanada und Australien hinaus, wobei führende Universitäten in einer zunehmend vielfältigen Reihe von Ländern diese Abschlüsse begrüßen.

Die Termine für die Bekanntgabe der Ergebnisse der Cambridge International AS- und A-Level-Prüfungen im März und November bleiben unverändert, ebenso wie die Termine für die Bekanntgabe der Ergebnisse der Cambridge IGCSE- und O-Level-Prüfungen im Juni. Auch die Fristen für Dienstleistungen nach Bekanntgabe der Ergebnisse bleiben unverändert. Anfragen zu den Ergebnissen und zum Zugang zu den Prüfungsunterlagen können ab dem Tag der Bekanntgabe gestellt werden. Cambridge wird den Schulen im Vorfeld der Prüfungsserie im Juni 2027 weitere Leitlinien zur Verfügung stellen.

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