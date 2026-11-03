In einem Pilotprojekt in fünf Märkten übertraf Match Booster bei jedem direkten Vergleich den bisherigen Onboarding-Anbieter eines globalen Medienunternehmens. Im Durchschnitt wurden über 15 Prozent mehr Personen zugeordnet, in einem Einzeltest sogar bis zu 90 Prozent mehr.

Hightouch, die führende Plattform für Agentic Marketing, hat Match Booster heute im Vereinigten Königreich sowie in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien eingeführt. Match Booster ermöglicht es Marken, Agenturen, Mediennetzwerken und Publishern, eine größere Anzahl ihrer Kundinnen und Kunden auf über 50 Werbeplattformen zu erreichen, darunter Google, Meta, Amazon, TikTok und The Trade Desk. Dazu werden die vorhandenen, auf Basis einer Einwilligung erhobenen First-Party-Daten ergänzt, statt sie zu ersetzen.

Bisher hatten europäische Werbetreibende zwei Möglichkeiten. Sie konnten ihre First-Party-Daten allein an die Werbeplattformen übermitteln und sich mit den dabei erzielten Match-Raten begnügen. Oder sie konnten ihre Daten einem klassischen Onboarding-Anbieter überlassen, der sie durch eine proprietäre ID ersetzt und alle Kunden ausschließt, die er in seinem Identity Graph nicht findet. Dadurch können Zielgruppen mitunter kleiner ausfallen als zuvor. Hinzu kommt, dass global tätige Unternehmen aufgrund von Vorgaben zur Datenresidenz häufig getrennte Workflows für die USA und die EU betreiben müssen.

"Höhere Match-Raten sollten nicht davon abhängen, wo Ihre Kunden und Kundinnen leben", so Matthew Lubeck, General Manager, EMEA bei Hightouch. "Europäischen Unternehmen wurde bisher gesagt, dass sie für eine größere Reichweite die Kontrolle über ihre Daten aufgeben müssen. Match Booster baut auf den Daten auf, die sie bereits besitzen und selbst verwalten, sodass sie mehr ihrer Kunden erreichen und niemals weniger."

Match Booster behält alle Kunden bei, die ein Werbetreibender übermittelt, und ergänzt beim Übertragen der Zielgruppen aus dem Data Warehouse an die Werbeplattformen weitere Identifikatoren aus dem DSGVO-konformen Identity Graph von Hightouch, der gemeinsam mit etablierten europäischen Identitätsanbietern aufgebaut wurde. Teams aktivieren US-amerikanische und europäische Zielgruppen über einen einzigen Arbeitsbereich. Europäische Zielgruppen werden dabei innerhalb der EU mithilfe eines europäischen Identity Graphs erweitert.

Im Pilotprojekt testete ein globales Medienunternehmen Match Booster auf Meta, TikTok und Snapchat in fünf Märkten. Im Vergleich zu seinen reinen First-Party-Daten erreichte Match Booster durchschnittlich eine um 10 Prozent höhere Match-Quote und bis zu 35 Prozent mehr in einem einzelnen Test. Im Vergleich zum bisherigen Onboarding-Anbieter erzielte Match Booster durchschnittlich über 15 Prozent mehr Matches, in einem einzelnen Test sogar bis zu 90 Prozent mehr, und setzte sich in jedem Vergleich durch.

Match Booster greift auf die Daten dort zu, wo sie bereits gespeichert sind, und zwar in der jeweiligen Speicherregion. Hightouch speichert selbst keine Kundendaten dauerhaft. Die Einwilligungsregeln verbleiben im Data Warehouse des Werbetreibenden. Integrierte Tools setzen Opt-outs sowie Anfragen betroffener Personen automatisch um. Dadurch entfallen die manuellen Schritte, bei denen es zu Fehlern kommen kann.

Match Booster ist ab sofort verfügbar, weitere europäische Märkte folgen. Werbetreibende können unter hightouch.com/platform/match-booster mit einem kostenlosen Match-Test für eine Zielgruppe herausfinden, wie viele zusätzliche Kunden sie erreichen würden.

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