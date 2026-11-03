Trotz der durchweg negativen Schlagzeilen zu den Konjunkturaussichten und zum Verbrauchervertrauen ging es an den Aktienmärkten stetig aufwärts. Man ist versucht, dies als klassische «Wall of Worry» zu bezeichnen, doch unserer Meinung nach würde dies der Situation nicht gerecht. Wir haben es derzeit mit einer Reihe von gegenläufigen Tendenzen zu tun. Eine davon - der Investitionszyklus im KI-Bereich - ist stark genug, um die anderen zu überlagern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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