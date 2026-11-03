Mit offenen, interoperablen Technologien ermöglicht Trilliant den Energieversorgern, ihre Infrastruktur zu modernisieren, Investitionen zu schützen und sich langfristig Handlungsspielräume zu sichern

Trilliant bietet Energieversorgern eine Technologieplattform, mit der sie ihre Netze in Echtzeit überwachen und deren Leistung in einem zunehmend dynamischen Energiesektor optimieren können. Auf der Enlit Europe 2026, die vom 10. bis 12. November in Wien stattfindet, präsentiert das Unternehmen seinen Ansatz Power of Choice. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie Energieversorger mit intelligenter Software und herstellerunabhängigen Technologien ihre Infrastruktur modernisieren und auf veränderte Anforderungen an die Stromnetze reagieren können.

Der Messeauftritt knüpft an die jüngste Entscheidung niederländischer Verteilnetzbetreiber an, Trilliant mit der Unterstützung des NextGen-Programms für intelligente Messsysteme in den Niederlanden zu beauftragen. Im Rahmen des Programms entwickelt und liefert Trilliant Gateways, die von der überarbeiteten Plattform UnitySuite unterstützt werden. Diese wird das Unternehmen auf der Messe vorführen.

Auf der Enlit Europe stellt Trilliant seinen Ansatz Power of Choice vor. Damit können Energieversorger Technologien und Lösungen verschiedener Anbieter miteinander kombinieren, ohne sich an proprietäre Systeme zu binden. So schaffen sie die Grundlage für die nächste Generation intelligenter Messinfrastrukturen (AMI) und den Einsatz intelligenter Funktionen am Netzrand.

"Bei der nächsten Generation intelligenter Messinfrastrukturen zählt nicht nur die Vernetzung der Systeme, sondern vor allem ihre Anpassungsfähigkeit", betont Jim Madej, President und CEO bei Trilliant. "Die Entscheidungen, die Energieversorger heute treffen, werden die Entwicklung ihrer Netze über Jahrzehnte bestimmen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, neue Lösungen einzusetzen und auf veränderte Anforderungen an ihre Netze zu reagieren, ohne jedes Mal bei null anfangen zu müssen."

Trilliant ist Silbersponsor der Enlit Europe 2026 und an Stand B.d110 vertreten. Dort zeigt das Unternehmen, welche Möglichkeiten seine Kommunikations- und Netzrandtechnologien Energieversorgern bieten:

Technologische Unabhängigkeit freie Wahl zwischen Geräten, Netzen und Anbietern

Investitionsschutz bestehende Investitionen sichern und gleichzeitig neue Funktionen integrieren

Intelligente Netzrandfunktionen neue Einsatzmöglichkeiten über die herkömmliche AMI hinaus erschließen

Anpassungsfähigkeit auf zunehmende Netzengpässe und veränderte Anforderungen reagieren

Erleben Sie Trilliant auf der Enlit Europe 2026. Weitere Informationen und aktuelle Mitteilungen finden Sie unter www.trilliant.com.

Über Trilliant

Trilliant bietet Energieversorgern praxisgerechte Lösungen und setzt auf langfristige Partnerschaften. Unsere intelligenten Technologien passen sich veränderten Anforderungen an, vereinfachen komplexe Abläufe und gewährleisten langfristig einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Mit unserer herstellerunabhängigen Plattform für dezentrale Intelligenz können Energieversorger und Städte verschiedenste Anwendungen sicher über ein einziges leistungsfähiges Netz betreiben. Dabei behalten sie die volle Kontrolle und bleiben flexibel. Unser Lösungsportfolio umfasst intelligente Messinfrastrukturen (AMI), Smart Metering, intelligente Stromnetze und Smart Cities. So helfen wir unseren Kunden, die Energiewende gezielt voranzutreiben. Weitere Informationen unter www.trilliant.com.

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