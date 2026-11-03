DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund Erweiterung von Portfolio- und Strukturmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund Erweiterung von Portfolio- und Strukturmaßnahmen

München (pta000/03.11.2026/19:30 UTC+1)

Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat heute die folgenden finanziellen Kennzahlen der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt angepasst:

• EBIT-Marge Segment Automobile: im Korridor von -0,5% bis +0,5% (bisher: im Korridor von 1-3%); dieEBIT-Marge vor Portfolio- und Strukturmaßnahmen wird weiterhin über 2,0% erwartet. • RoCE Segment Automobile: im Korridor von -1% bis +1% (bisher: im Korridor von 1-5%).

Den Free Cashflow im Segment Automobile erwartet die BMW AG unverändert bei größer 2,5 Mrd. EUR.

Am Kapitalmarkttag 2026 hat die BMW AG die strategische sowie operative Weiterentwicklung des Unternehmens zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Erreichung der mittel- und langfristigen Ergebnisziele kommuniziert. Die Implementierung von Portfolio- und Strukturmaßnahmen wurde bereits erfolgreich begonnen. Der Vorstand der BMW AG hat beschlossen, dieses Momentum für eine Erweiterung und Intensivierung der Maßnahmen zu nutzen.

Darüber hinaus hat der Vorstand der BMW AG die folgenden Leistungsindikatoren der Jahresprognose wie folgt angepasst:

• Auslieferungen Segment Automobile: moderater Rückgang gegenüber dem Vorjahr (bisher: leichter Rückgang). • Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen im Segment Automobile: leichter Anstieggegenüber dem Vorjahr (bisher: auf Vorjahresniveau). • CO2e-Emissionen Scope 3 Lieferkette und Nutzungsphase im Segment Automobile: leichte Reduzierunggegenüber dem Vorjahr (bisher: auf Vorjahresniveau). • Auslieferungen Segment Motorräder: leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (bisher: auf Vorjahresniveau).

Die Mitteilung zum dritten Quartal wird am 04. November 2026 veröffentlicht. Die Definitionen der verwendeten Kennzahlen finden Sie im Glossar des BMW Group Berichts 2025 auf den Seiten 429 bis 431.

(Ende)

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November 03, 2026 13:30 ET (18:30 GMT)