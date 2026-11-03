Die Renk-Aktie findet keinen Boden. Am gestrigen Montag gab das Papier um 1,34% auf 36,38 € nach, nachdem es schon am Freitag um 1,66% auf 36,92 € gefallen war. Seit Jahresbeginn steht damit ein Minus von rund 32,6% zu Buche. Dabei hat der Augsburger Antriebsspezialist gerade die Übernahme von David Brown Defence abgeschlossen und präsentiert sich ab dem heutigen Dienstag auf der Marinemesse Euronaval in Paris. Am Donnerstag folgt die Quartalsmitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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