DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Korrektur des Jahresabschlusses 2025 und Wertberichtigung um ca. EUR 1,2 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Weng Fine Art AG: Korrektur des Jahresabschlusses 2025 und Wertberichtigung um ca. EUR 1,2 Mio.

Monheim am Rhein (pta000/03.11.2026/20:05 UTC+1)

Vorstand und Aufsichtsrat haben im Zuge der Erstellung und Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 heute beschlossen, den (ungeprüften) Jahresabschluss der Weng Fine Art AG ("WFA") für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. In Abstimmung mit dem Konzernabschlussprüfer werden die folgenden wesentlichen Korrekturen vorgenommen: Es erfolgt eine zusätzliche Wertberichtigung des Warenbestands der WFA um etwa TEUR 735, die der Abschwächung des Kunstmarktes Rechnung trägt. Damit betragen die im Warenbestand enthaltenen Wertberichtigungen zum 31.12.2025 insgesamt etwa TEUR 2.720.

Der Wert der Beteiligung an der Artfacts.Net Ltd. wird um 95 %, das sind etwa TEUR 410, berichtigt, weil der Vorstand das Zustandekommen des anvisierten Beteiligungsverkaufs zwar immer noch als überwiegend wahrscheinlich ansieht, aber davon ausgeht, dass der erzielbare Kaufpreis weit unter dem bislang bilanzierten Wert liegen wird.

Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines geplanten Unternehmenserwerbs in 2025 aktivierten Kosten in Höhe von etwa TEUR 80 werden aufgrund des vorläufigen Abbruchs der Verhandlungen nunmehr als Aufwand im Jahr 2025 verbucht.

Die Korrekturen führen insgesamt zu einer Reduzierung des im März 2026 für 2025 bekanntgemachten Jahresüberschusses von rund EUR 5,9 Mio. auf voraussichtlich ca. EUR 4,7 Mio. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend von rund EUR 19 Mio. auf voraussichtlich ca. EUR 17,8 Mio., was etwa 3,35 EUR/Aktie entspricht. Die Eigenkapitalquote nach den Korrekturen beträgt immer noch mehr als 76%. Der Kapitalzufluss bleibt von allen Korrekturen unberührt.

Schließlich wurden jetzt Einkaufsrechnungen über insgesamt etwa TEUR 600 mit dem Auktionsdatum 2025 statt mit dem Rechnungsdatum 2026 erfasst, wodurch sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Warenzugänge um jeweils etwa TEUR 600 erhöhen. Das Ergebnis wird durch diese Neubilanzierung nicht berührt.

Der finale Jahresabschluss wird in den nächsten Tagen im Rahmen der Einberufung der am 18. Dezember 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht. Bis zur Hauptversammlung soll auch der testierte Konzernabschluss vorliegen.

(Ende)

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November 03, 2026 14:05 ET (19:05 GMT)