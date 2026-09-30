DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Schweizer Tochter ArtXX AG steigert Umsatz im ersten Halbjahr - ArtXX erwartet Beschleunigung des positiven Trends im Editionsgeschäft im zweiten Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Weng Fine Art AG: Schweizer Tochter ArtXX AG steigert Umsatz im ersten Halbjahr

ArtXX erwartet Beschleunigung des positiven Trends im Editionsgeschäft im zweiten Halbjahr 2026

Monheim am Rhein (pta000/30.09.2026/16:25 UTC+2)

Umsatz 910 TEUR nach 844 TEUR, Rohertragsmarge bei Eigenware 111 % nach 100 %, EBIT positiv, Eigenkapitalquote 56 %, Umsatz nach neun Monaten etwa 25 % über Vorjahr prognostiziert

Die ArtXX AG (ArtXX), Zug, Schweizer Tochtergesellschaft der Weng Fine Art AG (WFA), legt heute ihre Halbjahresbilanz zum 30.06.2026 vor.

Der Kunstmarkt hatte sich im 1. Quartal 2026 positiv entwickelt. Durch die Angriffe der USA und Israels auf den Iran folgte allerdings allgemein wieder eine merkliche Käuferzurückhaltung, die sich erst im Sommer sukzessive gelegt hat.

Die Gesellschaft hat vor diesem Hintergrund im ersten Halbjahr 2026 ihren Umsatz um immerhin 8 % von 844 TEUR auf 910 TEUR gesteigert. Grund dafür war ein größerer Anteil höherwertiger Kunstwerke. Die für die Gesellschaft besonders wichtige Rohertragsmarge (berechnet als Aufschlagsatz) stieg bei der Eigenware nochmals von 100 % im Vorjahreszeitraum auf 111 %. Dies ist der höchste Wert in der Geschichte der ArtXX. Einschließlich des niedrigmargigen Kommissionsgeschäfts erhöhte sich die Marge von 97 % auf 107 %.

Das EBITDA liegt fast unverändert bei 54 TEUR (Vorjahr: 53 TEUR), das EBIT bei 45 TEUR (Vorjahr: 39 TEUR). Das Finanzergebnis verbesserte sich von -111 TEUR auf -106 TEUR. Das Halbjahresergebnis stellt sich auf -75 TEUR (Vorjahr:

-65 TEUR). Ohne einen periodenfremden Effekt im Jahr 2026, der zu einem Swing von 27.500 EUR zum Nachteil des Ergebnisses 2026 geführt hat, wäre dieses schon jetzt besser als im Vorjahr ausgefallen.

Die Bankverbindlichkeiten von derzeit noch mehr als 5 Mio. EUR sollen schon im laufenden Jahr merklich reduziert und in den kommenden beiden Jahren ganz abgebaut werden. Dazu finden derzeit Gespräche mit den finanzierenden Banken statt. Die Eigenkapitalquote beträgt aktuell 56 % und liegt damit deutlich über den Sätzen, die mit den finanzierenden Banken als Covenant festgelegt worden waren. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem 30. Juni 2025 um rd. 3 % gesunken.

Die Entwicklung im 3. Quartal gibt Anlass zur Zuversicht bzgl. der Ergebnisse im Gesamtjahr 2026: Bezogen auf den Umsatz wird das laufende Quartal das beste 3. Quartal seit 2022 werden. Die Gesellschaft wird im 9-Monatszeitraum 2026 über 1,5 Mio. EUR Umsatz ausweisen können und damit etwa 25 % mehr als zum 30. September 2025.

Die ArtXX konnte im August mit einem renommierten europäischen Auktionshaus eine Vereinbarung treffen, im November/ Dezember eine umfangreiche Auktion mit Editionen zu veranstalten, die ganz wesentlich mit den Beständen der Gesellschaft bestückt werden wird. Hierdurch werden Zuflüsse für die Gesellschaft von mehreren hunderttausend EUR erwartet.

Wie bereits angekündigt wird das Büro der ArtXX in Zug am 30. September 2026 geschlossen. Die Gesellschaft wird künftig von Zürich aus operieren. Dadurch und durch geringere Lagerfläche sowie einen niedrigeren Personalaufwand werden die Verwaltungskosten im 2. Halbjahr sinken. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2026 ein positives Ergebnis sowie wieder einen stark positiven operativen Cashflow.

Rüdiger K. Weng, Vorstand der WFA und Präsident des Verwaltungsrats der ArtXX: "Die nochmals gestiegene Marge in einem noch immer herausfordernden Markt zeigt, dass wir unsere Verkaufspreise durchsetzen können. Dies auch, weil wir bei den von uns angebotenen Editionen wenig Konkurrenz haben. Es muss jetzt darum gehen, die Verkaufsvolumina zu erhöhen und im Zusammenspiel mit niedrigeren Kosten das Nachsteuerergebnis wieder deutlich in die schwarzen Zahlen zu bringen. Ein hoher operativer Cashflow ist nötig, um wie geplant die Bankverbindlichkeiten zügig reduzieren zu können."

Über die ArtXX

Weng Contemporary ist eine E-Commerce-Plattform, die eine kuratierte Auswahl an limitierten Auflagen führender zeitgenössischer Künstler anbietet.

Weng Contemporary - ArtXX AG wurde 2014 in Zug, Schweiz, gegründet und ist Teil der Weng Fine Art AG, einem internationalen Kunsthandels- und Beratungsunternehmen, das seit 1994 mit Kunstwerken und limitierten Auflagen handelt. Die langjährige Partnerschaft von Weng Contemporary mit Künstlern und Produzenten garantiert Authentizität, Rückverfolgbarkeit der Herkunft sowie Qualitäts- und Zustandsberichte für alle unsere limitierten Auflagen. Mit weltweitem Versand, sicheren Zahlungsoptionen und einem Expertenteam, das Sie in allen Belangen berät, ist Weng Contemporary eine zugängliche und vertrauenswürdige Quelle für ein erstklassiges Kunstsammlererlebnis.

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit drei Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital-Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich derzeit auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler.

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Aussender: Weng Fine Art AG Rheinpromenade 13 40789 Monheim am Rhein Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX

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September 30, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)